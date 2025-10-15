Bezvēsts pazudušais Igors Fiļipovs, kurš 11. oktobrī pameta slimnīcu "Gaiļezers", ir atrasts
foto: Lita Millere/LETA
Bezvēsts pazudušais vīrietis ir atrasts.
Bezvēsts pazudušais Igors Fiļipovs, kurš 11. oktobrī pameta slimnīcu "Gaiļezers", ir atrasts

Valsts policijas ziņo, ka bezvēsts pazudušais 1960. gadā dzimušais Igors Fiļipovs ir atrasts sveiks un vesels.

Jau ziņots, ka šī gada 11. oktobrī pulksten 22.00 konstatēts, ka vīrietis ir patvaļīgi pametis slimnīcu "Gaiļezers", un nebija zināms, kur viņš devās. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.

