Bezvēsts pazudušais vīrietis ir atrasts.
112
Šodien 12:53
Bezvēsts pazudušais Igors Fiļipovs, kurš 11. oktobrī pameta slimnīcu "Gaiļezers", ir atrasts
Valsts policijas ziņo, ka bezvēsts pazudušais 1960. gadā dzimušais Igors Fiļipovs ir atrasts sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka šī gada 11. oktobrī pulksten 22.00 konstatēts, ka vīrietis ir patvaļīgi pametis slimnīcu "Gaiļezers", un nebija zināms, kur viņš devās. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.
PAPILDINĀTS 15. oktobrī pulksten 12.47 Bezvēsts prombūtnē bijušais 1960. gadā dzimušais Igors Fiļipovs ir atradies sveiks un vesels.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 15, 2025
🤝🏻 Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju! https://t.co/mkvfdBg6aB