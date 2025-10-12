Vēja nolauztais koks pie Imantas dzelzceļa stacijas (foto: Inese Eglīte / "Facebook")
Rīgā vējš uz veloceliņa bīstami nolauzis koku, glābēji saņēmuši daudzus izsaukumus postījumu dēļ
Spēcīgais vējš svētdien daudzviet izraisījis postījumus, tostarp nolauzis kokus, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) līdz plkst. 16.30 bija saņēma 97 izsaukumus uz notikumiem, kas saistīti ar vēja radītiem postījumiem. Kāda "Facebook" lietotāja publicējusi vēja nolauzto koku tieši uz velosipēdistu un gājēju celiņa pie Imantas dzelzceļa stacijas, un labi, ka tas nevienam nebija uzkritis uz galvas.
Lielākoties izsaukumi bija saistīti ar nolūzušu koku sazāģēšanu un novākšanu no ceļu braucamajām daļām, kur tie bija bloķējuši satiksmi. Daudzviet koki bija bīstami aizlūzuši un draudēja nokrist, tādā veidā apdraudot cilvēkus.
Divos gadījumos koki bija uzkrituši uz dzīvojamām ēkām, bet vairākos citos - krītot aizķēruši elektrības vadus. Ir bijuši gadījumi, kad skārda gabali tika norauti no jumtiem un apdraudēja apkārtējos.
Lielākā daļa izsaukumu reģistrēta Rīgā, Jūrmalā, kā arī Ropažu, Mārupes, Ķekavas un Ogres novados.
Sinoptiķi bija prognozējuši, ka svētdien pūtīs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās sasniedzot pat līdz 20 līdz 22 metriem sekundē.