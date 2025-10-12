Pērn dzelzceļa satiksmes negadījumos Latvijā gājuši bojā vairāk cilvēku nekā 2023. gadā, šogad - vēl vairāk
Pērn dzelzceļa satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājuši pieci iedzīvotāji, kas ir par vienu vairāk nekā 2023.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija. Taču "Latvijas dzelzceļa" dati liecina, ka šogad aina būs bēdīgāka.
Viens bojāgājušais bija vecumā līdz 17 gadiem, viens - vecumā no 25 līdz 49 gadiem, divi - vecuma grupā starp 50 un 64 gadiem, bet vēl viens bojā gājušais bija vecāks par 64 gadiem. Vēl astoņi cilvēki 2024.gadā uz dzelzceļa izdarīja pašnāvības, bet divas reizes notikuši pašnāvības mēģinājumi.
Deviņi cilvēki pagājušajā gadā dzelzceļa satiksmes negadījumos guva smagus miesas bojājumus.
Šogad aina jau ir bēdīgāka. Līdz gada beigām atlikuši divarpus mēneši, bet "Latvijas dzelzceļa" sniegtā informācija liecina, ka šogad uz un pie dzelzceļa sliedēm dzīvību zaudējuši jau septiņi cilvēki, vēl deviņi cilvēki guvuši traumas, vēsta "lvportals.lv". Vistraģiskākā nelaime notika 1. oktobrī, kad divas ar elektroskūteri braukušās nepilngadīgas meitenes zaudēja dzīvību pie Imantas dzelzceļa stacijas Rīgā, kad viņas notrieca vilciens.