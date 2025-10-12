VIDEO: kamēr Rīgā plosās vējš un līst lietus, Balvu novadā snieg sniegs
VIDEO: kamēr Rīgā plosās vējš un līst lietus, Balvu novadā snieg sniegs

Laika ziņu moderators Mārtiņš Bergšteins dalās, ka Balvu novada Šķilbēnu pagastā snieg sniegs.

Mārtiņš Bergšteins mikroblogā “X” ievietojis video, kur redzams, kā šodien, 12. oktobrī, Balvu novadā snieg slapjš sniegs. Laika ziņu moderators norāda, ka gaisa temperatūra ap to laiku bija ap +2,5 °C. 

Tikmēr jau ziņots, ka Rīgā apmācies, vējains un lietains, gaisa temperatūra +8..+9 grādi. Debesis skaidrojas vien brīžiem.

Sinoptiķi prognozē, ka priekšpusdienā piekrastes rajonos ziemeļrietumu, ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s.

Bergšteins ievietojis arī kā izskatās Jelgavā. Savukārt Ķekavas novadā aculiecinieks Jauns.lv ziņo, ka ap pusdienlaiku kritusi krusa.

