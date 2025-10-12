VIDEO: kamēr Rīgā plosās vējš un līst lietus, Balvu novadā snieg sniegs
Laika ziņu moderators Mārtiņš Bergšteins dalās, ka Balvu novada Šķilbēnu pagastā snieg sniegs.
Mārtiņš Bergšteins mikroblogā “X” ievietojis video, kur redzams, kā šodien, 12. oktobrī, Balvu novadā snieg slapjš sniegs. Laika ziņu moderators norāda, ka gaisa temperatūra ap to laiku bija ap +2,5 °C.
❄️ Balvu novada, Šķilbēnu pagastā šobrīd (pl. 13.20) snieg slapjš sniegs, tādejādi arī kļūstot par pirmo sniega novērojumu 2025./2026.gada sezonā. Gaisa temperatūra ap +2,5°C.@LVGMC_Meteo— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 12, 2025
Tikmēr jau ziņots, ka Rīgā apmācies, vējains un lietains, gaisa temperatūra +8..+9 grādi. Debesis skaidrojas vien brīžiem.
Sinoptiķi prognozē, ka priekšpusdienā piekrastes rajonos ziemeļrietumu, ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s.
Bergšteins ievietojis arī kā izskatās Jelgavā. Savukārt Ķekavas novadā aculiecinieks Jauns.lv ziņo, ka ap pusdienlaiku kritusi krusa.
Šādi tas izskatās dzīvē - gubu mākoņu zona ar stipru lietusgāzi un vētrainu vēju pirms brīža Jelgavā. https://t.co/A2RNxKtxvx pic.twitter.com/rp7pqDaqE0— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 12, 2025