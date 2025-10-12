Līdz svētdienas pusdienlaikam saņemti 55 izsaukumi par vēja radītiem postījumiem
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests svētdien no plkst. 10 līdz 12.30 saņēmis 55 izsaukumus uz notikumiem, kas saistīti ar vēja radītiem postījumiem.
Pārsvarā visos gadījumos nepieciešams sazāģēt nolūzušus kokus. Lielākoties koki lūzuši uz ceļa braucamajām daļām, bloķējot satiksmi, daudzos gadījumos koki radīja apdraudējumu, jo bija bīstami aizlūzuši un draudēja nokrist uz dzīvojamās mājas vai ceļa braucamās daļas. Divos gadījumos nolūzušie koki bija uzkrituši uz dzīvojamām mājām. Ir bijuši izsaukumi, kad koki krītot bija aizķēruši elektrības vadus.
Lielākā daļa izsaukumu reģistrēta Rīgā, Jūrmalā, kā arī Ropažu, Mārupes un Ogres novados.
Šobrīd dispečeri turpina pieņemt zvanus par vēja radītiem postījumiem, kā arī aktīvi notiek vēja postījumu likvidēšanas darbi.
Kā liecina sinoptiķu prognozes, svētdien debesis skaidrosies vien brīžiem, gaidāms arī lietus, vietām ziemeļaustrumu rajonos līs stipri, tur iespējams arī pērkona negaiss.
Pūtīs mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās pastiprinoties līdz 15 līdz 19 metriem sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos vējš būs vēl stiprāks, brāzmās sasniedzot 20 līdz 22 m/s.
Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, brīžiem līs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās 15 līdz 19 m/s, priekšpusdienā pat līdz 20 līdz 22 m/s.