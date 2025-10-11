Latvijas piekrastē izsludināts dzeltenais brīdinājums - vēja brāzmas var sasniegt 24 metrus sekundē
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) Latvijas piekrastes zonās izsludinājis dzelteno laikapstākļu brīdinājumu par spēcīgu vēju. Laika ziņu moderators Martins Bergšteins brīdina, ka vējš brāzmās pat var sasniegt 24 metrus sekundē.
"Rīt no rīta Latviju no ziemeļrietumiem šķērsos neliels, bet aktīvs ciklons. Uz tā aukstās atmosfēras frontes tiek prognozēta visai intensīva konvektīvā aktivitāte, stipras lietusgāzes, krusa, atsevišķos segmentos arī pērkona negaiss, kura laikā vēja brāzmas var sasniegs 20–22 m/s, bet piekrastes rajonos līdz 24 m/s," brīdina Bergšteins.
"Ciklons veidojas spēcīgas vidējā līmeņa strāvplūsmas ietekmē. Ja konvekcija būs pietiekami intensīva, gubu mākoņi varēs novadīt šīs vēja brāzmas līdz piezemei, palielinot risku, ka vietām arī iekšzemes reģionos vēja brāzmas spēcīga lietus un negaisa laikā var sasniegt 25 m/s. Tāpat jāvēro, cik organizēta būs aukstā atmosfēras fronte - ja tā izveidos organizētu, forsētu segmentu, tas var kļūt par dinamisku veidojumu. Visādā ziņā - rīt būs interesanta sinoptiskā situācija," norāda laika ziņu eksperts.
LVĢMC norāda, ka brīdinājums būs spēkā rīt, 12. oktobrī, no plkst. 8.00 līdz 22.00. "Priekšpusdienā piekrastes rajonos ziemeļrietumu, ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s. Pa gaisu var tikt nesti nolauzti koku zari, nefiksēti priekšmeti vai atlūzas. Atsevišķos rajonos var tikt traucētas āra aktivitātes. Iespējami lokāli elektroapgādes traucējumi, kā arī var būt apgrūtināti braukšanas apstākļi," uzsver LVĢMC.