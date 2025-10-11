Liepājniekus aicina piedalīties aptaujā "Iedzīvotāju paldies” sociālajiem darbiniekiem
Liepājas Sociālais dienests 11. novembrī atzīmēs Starptautisko Sociālo darbinieku dienu, aicinot iedzīvotājus piedalīties aptaujā “Iedzīvotāju paldies”, lai izteiktu pateicību sociālajiem darbiniekiem par viņu profesionālo un nesavtīgo darbu, kas sniedz atbalstu grūtās dzīves situācijās.
Liepājas Sociālais dienests tradicionāli novembra otrajā otrdienā, šogad 11. novembrī atzīmēs Starptautisko Sociālo darbinieku dienu, lai profesijas svētkos suminātu visus sociālā darba veicējus. Tā kā svarīgākais sociālajā darbā ir klientu vērtējums, liepājnieki, kuriem bijusi sadarbība ar Sociālo dienestu, aicināti no 10. līdz 31. oktobrim piedalīties aptaujā “Iedzīvotāju paldies” Liepājas e-pakalpojumu portālā, daloties savā pozitīvajā pieredzē par kādu no sociālajiem darbiniekiem.
Aptauja par Gada balvu nominācijā “Iedzīvotāju paldies” jau vairākus gadus tiek rīkota ar mērķi reizi gadā pateikt arī iedzīvotāju paldies darbiniekiem, kuri profesionāli un godprātīgi veic savu darbu, sniedzot atbalstu liepājniekiem smagās dzīves situācijās un dažkārt paveicot vairāk, nekā darba pienākumi prasa.
Aptaujā aicināts piedalīties ikviens, kuram bijusi sadarbība ar Sociālo dienestu, arī klientu tuvinieki, NVO pārstāvji un citi dienesta sadarbības partneri, lai svētku reizē paustu labu vārdu par sadarbību ar sociālo darbinieku un dalītos savā pozitīvajā pieredzē, par to, cik noderīgs šis atbalsts bijis grūtā brīdī, sniedzot dzīvē uzmundrinājumu, palīdzot atrisināt kādu problēmu utt.
Anketu ar “Iedzīvotāju paldies” sociālajiem darbiniekiem iespējams aizpildīt no 10. līdz 31. oktobrim e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.liepaja.lv. Lai aizpildītu anketu, nepieciešams autorizēties ar internetbanku vai e-parakstu. Pirmie pieci anketu iesniedzēji saņems Sociālā dienesta pārsteiguma balvas, kuras tapušas Dienas centra Specializētajās darbnīcās.
Liepājas Sociālā dienesta direktore Dace Zeļģe: “Sociālā dienesta darbs norit sekmīgi, par ko liecināja arī pērn veiktā klientu apmierinātības aptauja, kurā tika saņemts ap 200 pozitīvu atbilžu par to, ka klienta dzīve pēc sociālā atbalsta saņemšanas ir uzlabojusies. Svētkos vēlamies pateikt Paldies par sociālo darbinieku nesavtīgo darbu, pacietību, spēju ieklausīties, atbalstīt un meklēt risinājumus arī tad, kad situācija šķiet sarežģīta. Sociālais darbs nereti paliek bez skaļas atzinības, taču vērtējums un laba vārda nozīme svētkos ir kā balva – tā iedvesmo, motivē un stiprina. Vēlamies, lai šī diena ir kā atgādinājums – sociālais darbs ir cilvēkmīlestības apliecinājums darbībā!”
Liepājas Sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz sociālos pakalpojumus un veic profesionālu sociālo darbu. Sociālajā dienestā un tā pakļautībā darbojas 15 sociālās institūcijās, kurās strādā vairāk nekā 240 darbinieki – četras sociālās dzīvojamās mājas, Veco ļaužu dzīvojamā māja, divi grupu dzīvokļi, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Bērnu atbalsta centrs “ Dzintari”, Nakts patversme, Atkarību profilakses centrs, birojs “Aprūpe mājās”, divi pensionāru dienas centri.
Ar visu Sociālā dienesta sniegti pakalpojumu klāstu iespējams iepazīties tīmekļvietnes sadaļā Sociālais atbalsts un pabalsti.