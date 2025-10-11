Suns uzbrūk vilciena konduktorei: "Vivi" meklē saimnieku, kamēr soctīklos debatē par vainīgo
Incidents ar suņa uzbrukumu "Vivi" vilcienā ir izgaismojis sabiedrības bažas par mājdzīvnieku īpašnieku atbildību. Daži pieprasa, lai saimnieks tiktu sodīts un tiktu atjaunoti obligātie apmācību kursi, savukārt citi aicina būt empātiskiem un atgādina, ka bieži vien vainīgi nav dzīvnieki, bet gan cilvēki.
Incidents notika 12. septembrī piepilsētas vilcienā Nr. 6523 "Rīga (17:45) - Tukums II (18:54)". Kā ziņo dzelzceļa uzņēmums "Vivi", neilgi pirms pulksten 19:00, tieši pirms Milzkalnes pieturas, suns bez uzpurņa uzbruka konduktorei, kad viņa vagonā mēģināja paiet garām dzīvniekam. Sieviete guva traumas, un policija pašlaik veic izmeklēšanu.
Tikai tagad uzņēmums sociālajos tīklos ir ievietojis video un aicinājis iedzīvotājus palīdzēt identificēt suņa saimnieku.
"Aicinām palīdzēt atpazīt suņa saimnieku. Mūsu darbiniecei uzbruka suns, kuru saimnieks veda vilcienā bez uzpurņa. Brīdī, kad konduktore mēģināja paiet garām sunim, viņš uzleca sievietei un savainoja. Policija šobrīd veic izmeklēšanu. Būsim pateicīgi ikvienam, kurš var sniegt vērtīgu informāciju, zvanot mūsu Klientu apkalpošanas centram pa tālr. 8760 vai rakstot uz e-pastu vilciens@info.vivi.lv," teikts paziņojumā.
"Vivi" aicina suņu saimniekus rūpīgi iepazīties ar dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem un tos ievērot:
- Lai brauktu ar suni vilcienā, viņam ir jāiegādājas bagāžas biļete.
- Suni drīkst pārvadāt ar uzliktu uzpurni, turot īsā pavadā. Uzpurnim ir jābūt uzliktam visu brauciena laiku.
- Suni var vest bez uzpurņa tikai tad, ja viņš atrodas dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā vai būrī.
Sociālo mediju lietotāji aktīvi apspriež notikušo, un viedokļi krasi dalās. Daži ir sašutuši par to, ka iereibis vīrietis ar suni bez uzpurņa vispār tika ielaists vilcienā: "Jāsāk ar to, ka iereibušu saimnieku ar suni bez uzpurņa vispār nevajadzēja ielaist vilcienā. Iereibis cilvēks ir bīstams arī citiem. Kas par to būs atbildīgs? Tagad vainīgs ir tikai suns. Mums jāatjauno obligātā paklausības apmācība suņiem, tāpat kā iepriekš. Lai gan es vairāk baidos no dusmīgiem cilvēkiem nekā no dusmīgiem suņiem." Citi uzskata, ka pati konduktore bijusi neuzmanīga: "Kur bija viņas veselais saprāts, tuvojoties tik lielam sunim? Viņa varēja uzreiz izsaukt policiju."
Ir arī tādi, kas vaino dzelzceļa darbiniekus noteikumu pārkāpšanā: "Kādēļ konduktore pieļāva tik rupju drošības pàrkāpumu? Kādēļ netika palūgts viņam izkāpt ar visu suni? Kāpēc pieļāva, ka suns sēž pasažieru vietā ar netīrām ķepām? Vai viņa nav tā, kam jārūpējas par drošību un tīrības ieverošanu vilcienā?"
Daži komentētāji pieprasīja stingrākus sodus saimniekiem: "Neatkarīgi no tā, vai suns ir liels vai mazs, tam nevajadzētu sēdēt uz sēdekļa. Saimniekam ir pilna atbildība. Tam nevajadzēja atrasties vilcienā bez uzpurņa." Daži norādīja, ka likums jau sen pieprasa uzpurņus suņiem ārpus mājas: "Latvijā jau sen ir likums — suņiem ārpus mājas ir jāuzliek uzpurnis. Tad šis "teļš" nevienu sakost nevarētu, lai cik debils vai traumēts ar galvu ir tā saimnieks!"
Tomēr daži aizstāvēja dzīvniekus: "Suņi ir citādāki, tāpat kā viņu saimnieki. Ja suns ir labi apmācīts, socializēts un piedalās izstādēs, tam uzpurnis nav nepieciešams; tas to var tikai savainot. Man ir vācu aitu suns, un mēs esam Latvijas čempioni. Bet ar tik "stingriem" noteikumiem vilcienos es labprātāk ceļoju ar automašīnu."
Daži lietotāji uzskata, ka konduktore būtu varējusi sevi aizstāvēt: "Man žēl "Vivi" darbinieces. Šādās situācijās konduktorei būtu nepieciešama piparu gāze — vismaz, lai aizbaidītu lielu Vācu aitu suni vai Austrumeiropas aitu suni." Un kāds cits to īsi rezumēja: "Suns aizsargā savu saimnieku. Tādi suņi ir radīti. Viņiem vienalga, vai viņu saimnieks ir alkoholiķis."