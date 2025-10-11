Sievietes Latvijā tērē uzkrājumus daudz biežāk nekā vīrieši - lūk, kāpēc
Latvijā 26% sieviešu ir izveidots finanšu "drošības spilvens", kas ļauj segt trīs līdz sešu mēnešu izdevumus gadījumā, ja tiek zaudēts ienākuma avots, bet vīriešu vidū šādi uzkrājumi ir 33%, norāda "SEB bankas" pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju.
Aptaujā secināts, ka vairāk nekā puse jeb 56% sieviešu atzīst, ka viņām nav pietiekama finanšu uzkrājuma, lai segtu ikdienas izdevumus ienākumu zuduma gadījumā - daļai nav uzkrājuma vispār, bet citām tas pietiktu mazāk nekā vienam mēnesim. Katrai ceturtajai sievietei jeb 26% ir izveidots finanšu "drošības spilvens", kas ļauj segt trīs līdz sešu mēnešu izdevumus gadījumā, ja tiek zaudēts ienākuma avots, taču šie rādītāji ir zemāki nekā vīriešu vidū (33%), kas norāda uz dzimumu atšķirībām finanšu stabilitātē.
Turklāt sievietes biežāk nekā vīrieši atzīst, ka pēdējo sešu mēnešu laikā bija nepieciešamība sākt tērēt uzkrājumu, samazinot "drošības spilvenu" - uz to norādīja 39% sieviešu un 32% vīriešu.
"SEB bankas" finanšu pratības mentore Linda Šablinska skaidro, ka sievietēm finanšu drošība nereti ir lielāks izaicinājums gan zemāku ienākumu, gan karjeras pārtraukumu dēļ. Sievietes biežāk uzņemas rūpes par citiem. Turklāt arī aptaujas rezultāti rāda, ka sievietes biežāk nekā vīrieši krāj, piemēram, bērnu nākotnei un ģimenes atvaļinājumiem.
Lielākā daļa jeb 87% sieviešu norādījušas, ka neiegulda nevienā no finanšu instrumentiem - akcijās, fondos, ETF vai obligācijās. Tikai 7% sieviešu iegulda akcijās, 5% - investīciju fondos, bet ETF un obligācijas izvēlas vien 3%. Turklāt vairāk nekā puse sieviešu (55%) iegulda ne vairāk kā 50 eiro mēnesī, un tikai 7% spēj atvēlēt ieguldījumiem virs 300 eiro mēnesī.
Vienlaikus starp vīriešiem bez ieguldījumiem finanšu instrumentos ir 76% aptaujāto, toties tie, kuri investē, atvēl šim mērķim lielākas summas, piemēram, 18% - virs 300 eiro mēnesī.
Galvenie iemesli, kāpēc sievietes neiegulda, ir saistīti ar finansiāliem ierobežojumiem un zināšanu trūkumu - 49% sieviešu norāda, ka viņām nav brīvu līdzekļu, 32% atzīst, ka neko nesaprot no ieguldīšanas, bet 23% uzskata, ka drošāk ir turēt naudu norēķinu kontā vai krājkontā. 18% baidās no riskiem un norāda, ka ieguldījumi negarantē peļņu.
Aptaujas rezultāti liecina, ka no sievietēm, kuras šobrīd neinvestē, katra piektā būtu gatava to sākt darīt tuvākajā nākotnē.
Iedzīvotāju aptauju pēc "SEB bankas" pasūtījuma 2025. gada oktobrī veica uzņēmums "Norstat". Tajā piedalījās 1000 respondentu no Baltijas valstīm.