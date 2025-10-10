FOTO: Nacionālajā teātrī izskan veltījums Ulda Stabulnieka 80 gadu jubilejai - koncertiestudējums "Dievišķās nejaušības"

"Dievišķās nejaušības" – Nacionālajā teātrī ar koncertiestudējumu godināts Uldis Stabulnieks
Nacionālajā teātrī Marijas Bērziņas režijā tapis veltījums Ulda Stabulnieka 80 gadu jubilejai – koncertiestudējums “Dievišķās nejaušības”. Pirmizrāde uz teātra Lielās skatuves izskanēja tieši komponista dzimšanas dienā – 8. oktobrī.
Koncerta ideju izlolojusi režisore Marija Bērziņa, atceroties Stabulnieku kā ģimenes draugu, onkuli “Tikuntā ar bārdu un ūsām”. Kā liecina apzīmējums, tas ir laiks, kad Latvijā nav vietas, kurā cilvēki nedungotu šo vienu no spēcīgākajām Atmodas laika dziesmām – par Latviju, kas ir par mazu, lai to pasaulē palaistu vienu.
Tomēr Stabulnieka mūzika aptver daudz vairāk mūzikas žanru, tāpēc koncertiestudējums, godinot un pieminot komponistu viņa 80 gadu jubilejā, tapis uz Nacionālā teātra skatuves. Tajā īpaša uzmanība pievērsta Ulda Stabulnieka teātra mūzikas šedevriem – vienmēr nostrādātiem, vienmēr pārsteidzoši laikmetīgiem. Izskanēs arī citas dziesmas, viņa iemīļotu autoru dzeja un privātās korespondences fragmenti, meklējot viņa mūzikā visas rakstura šķautnes – ne tikai patriotisko stīgu, bet arī nostalģisko un šķelmīgo.
Režisore Marija Bērziņa par koncertiestudējumu saka: “Lielu daļu savas teātra mūzikas Uldis ir sarakstījis tieši Nacionālajam teātrim un viņa 50 gadu jubilejas koncerts arī notika uz šīs skatuves. Par devumu teātra mākslā un par šo jubilejas koncertu viņš ir saņēmis Lielo mūzikas balvu. [..] 70 procenti cilvēku mūzikā dzird melodiju, tikai 30 procenti sadzird arī vārdus. Uldis, kā zināms, vienmēr ir izvēlējies labu dzeju. Katrs skaņdarbs viņam ir kā krāsains un dramaturģiski pabeigts stāsts. Man tas šķiet interesants uzdevums aktieriem – kā Uldis teicis – “nodziedāt dzejoli”. Uldim ir laba humora izjūta un burvīga pašironija, un vēl – Ulda mūzika uz cilvēkiem atstāj terapeitiski labvēlīgu iespaidu – tā ir sirsnīgi smeldzīga un silta. Tāds arī būs mūsu veltījums komponista jubilejā.”
Mākslinieciskā komanda: režisore Marija Bērziņa, scenogrāfs un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, kostīmu māksliniece Madara Botmane, video mākslinieks Toms Zeļģis, muzikālā noformējuma autors Aleksandrs Tomass Matjussons, vokālā producente Zane Dombrovska, horeogrāfe Inga Raudinga.
Lomās: Madara Botmane, Maija Doveika, Elza Rūta Jordāne, Mārtiņš Brūveris, Raimonds Celms, Mārcis Maņjakovs, Egils Melbārdis, Uldis Siliņš un Ivars Kalniņš.
Koncerta pavadošajā mūziķu grupā piedalās: Andis Klučnieks (alta flauta), Zane Heimrāte (saksofons), Sandris Skeranskis (trompete), Vadims Dmitrijevs (trombons), Arians Sevišķis (ģitāra), Pēteris Liepiņš (kontrabass), Romāns Vendiņš (klavieres), Dairis Petrauskis (bungas) un Kristīne Cīrule, Ģirts Gailītis, Valters Līcis, Linda Pētersone (bekvokāls).
