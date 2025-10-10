"Bez mobilitātes nav aizsardzības" - Pudāns uzsver sadarbību starp militārajiem un civilajiem partneriem
Militārā mobilitāte ir viens no kritiski svarīgiem nosacījumiem valsts aizsardzības nodrošināšanai, piektdien drošības un ārpolitikas forumā "Rīgas konference" uzsvēra Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Viņš norādīja, ka militārā mobilitāte ir izšķiroša aizsardzības spējām. Pudāns skaidroja, ka tā ir ātruma sacensība. NBS komandiera ieskatā nozīmīga ir ne tikai uguns jauda, bet arī spēja ātri reaģēt, koordinēt un pārvietoties. Viņaprāt, tas izšķir, kurš uzvarēs.
Pudāns akcentēja, ka NBS aizsardzības koncepcijas pamatā ir vairāki elementi, piemēram, spēja saglabāt kaujas spējas un nodrošinājums. Pēc NBS komandiera paustā, ja karavīri, infrastruktūra un sakaru tīkli iztur, tad cīņu var turpināt.
Viņš uzsvēra vajadzību ieguldīt izlūkošanā, sensortehnoloģijās un ātrākā lēmumu pieņemšanā, lai saīsinātu reaģēšanas laiku un stiprinātu noturību. Pudāns norādīja, ka ir būtiski attīstīt vieglākas platformas, kas spēj nodrošināt līdzīgu efektu kā smagā tehnika, kā arī efektīvi izmantot dronus.
NBzS komandieris atzīmēja, ka Latvija cieši sadarbojas ar civilajiem partneriem, tostarp ostām, enerģētikas uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem, iesaistot tos militārajās mācībās, lai pārbaudītu procedūras un konstatētu trūkumus. Tāpat Pudāns uzsvēra, ka sabiedrības noturība ir kopīga atbildība.
"Nevar gaidīt, ka mēs vienmēr būsim klāt un pasargāsim uz vietas. Mūsu spēki būs uz robežas, bet vietējām institūcijām un uzņēmumiem jābūt gataviem veidot savu aizsardzību un rūpēties par kiberdrošību. Arī aizsardzība pret droniem - tā nav tikai armijas atbildība," sacīja Pudāns.
Viņš atzīmēja, ka militārā mobilitāte nav tikai infrastruktūras jautājums, bet aptver arī civilo un militāro sadarbību, normatīvos procesus un saskaņotu rīcību. NBS komandieris secināja, ka bez mobilitātes nav iespējama ne atturēšana, ne aizsardzība.
Latvijas Universitātes Zinātņu mājā no ceturtdienas līdz sestdienai notiek "Rīgas konference". Foruma diskusiju centrā ir NATO nākotne, Eiropas un ASV atbildības sadale, kolektīvās aizsardzības nostiprināšana jaunu draudu priekšā, Ukrainas ilgtermiņa drošība un Krievijas ierobežošana, kā arī Eiropas aizsardzības stiprināšana ar stratēģiskām investīcijām.