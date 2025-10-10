VIDEO: suns uzbrūk vilciena konduktorei - sabiedrību aicina palīdzēt atrast saimnieku
AS “Pasažieru vilciens” ziņo par incidentu, kurā darbiniecei uzbrucis suns, kuru saimnieks veda vilcienā bez uzpurņa.
“Brīdī, kad konduktore mēģināja paiet garām sunim, viņš uzleca sievietei un savainoja. Policija šobrīd veic izmeklēšanu,” sociālajos tīklos vēsta uzņēmums.
Uzbrukums notika 12. septembrī neilgi pirms septiņiem vakarā vilcienā Nr. 6523 Rīga (17:45) – Tukums II (18:54) pirms pieturas Milzkalne.
“Būsim pateicīgi ikvienam, kurš var sniegt vērtīgu informāciju, zvanot mūsu Klientu apkalpošanas centram pa tālr. 8760 vai rakstot uz e-pastu vilciens@info.vivi.lv,” pievienojot video ar suņa saimnieku, vēsta uzņēmums.
Tāpat uzņēmums aicina suņu saimniekus rūpīgi iepazīties ar dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem un tos ievērot, norādot:
- Lai brauktu ar suni vilcienā, viņam ir jāiegādājas bagāžas biļete.
- Suni drīkst pārvadāt ar uzliktu uzpurni, turot īsā pavadā. Uzpurnim ir jābūt uzliktam visu brauciena laiku.
- Suni var vest bez uzpurņa tikai tad, ja viņš atrodas dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā vai būrī.
Kā novērots komentāros, sabiedrība uz notikušo reaģējusi dažādi – kamēr daži izsaka sašutumu, kā vispār piedzēries vīrietis ar suni bez mutes aizsarga tika ielaists vilcienā, citi vaino pašus dzelzceļa darbiniekus par noteikumu neievērošanu: “Kāpēc konduktore atļāva tādu rupju drošības noteikumu pārkāpumu? Kāpēc pasažierim nelika izkāpt ar suni? Kāpēc atļāva sunim sēdēt pasažiera vietā ar netīrām ķepām? Viņa taču atbild par drošību un tīrību!”
Daļa komentētāju prasa stingrāk sodīt pašus saimniekus, uzsverot, ka “bez mutes aizsarga vilcienā dzīvnieks vispār nedrīkstēja atrasties.”