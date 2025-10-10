Gāzes noplūdes avots bērnudārzā "Madariņa" identificēts, gāzes padeve atjaunota
Šodien Rīgā, bērnudārzā "Madariņa", Dagmāras ielā, tika atjaunota gāzes padeve pēc vairākām pārbaudēm un remontdarbiem, kas veiktas saistībā ar gāzes smaku.
"Gaso" pārstāve Jana Rubinčika informēja, ka izsaukums uz "Madariņu" tika saņemts pagājušajā nedēļā, 2. oktobrī, plkst. 15.38, jo bija konstatēts "sadūmojums". Gāzes dienesta darbiniekus izsauca Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. "Gaso" pārstāvji konstatēja, ka ir bojāts apkures katla deglis. Dabasgāzes padeve tika pārtraukta, informējot lietotāju par nepieciešamību veikt bojātās apkures iekārtas remontu.
Apkures sistēmas remontdarbi, tās tehniskā uzturēšana un tehniskā apkope ir jānodrošina objekta īpašniekam vai apsaimniekotājam. "Gaso" darbinieki neveic šādus darbus.
No bērnudārza saņemot informāciju par apkures katla remontdarbu izpildi, "Gaso" dabasgāzes padevi tomēr sākotnēji neatjaunoja, norādot, ka jāpārbauda arī dūmvadu un ventilācijas sistēma, kā arī jāveic iekšējo gāzesvadu hermētiskuma pārbaude.
Ceturtdien, 9. oktobrī, klātesot gāzes lietotāja pārstāvim, bērnudārzā gāzes padeve atjaunota. Gāzesvadu sistēmu "Gaso" pārbaudīja ar dabasgāzes analizatoru un gāzes noplūdu nekonstatēja.
Taču šodien plkst. 12.01 "Gaso" Avārijas dienestā atkal saņemts izsaukums uz bērnudārzu "Madariņa", jo bija sajusta "gāzes smaka". Avārijas dienesta darbinieki konstatēja blīves defektu komercuzskaites mēraparāta vītņu savienojumā, kas varēja būt par iemeslu nelielai gāzes smakai. "Gaso" darbinieki veikukši remontdarbus un atjaunoja dabasgāzes padevi.
"Gaso" vērš uzmanību, ka objekta īpašniekam vai apsaimniekotājam, kā arī objekta atbildīgajam par gāzi, un jebkurai citai personai, sajūtot gāzes smaku, pienākums ir nekavējoties ziņot par to "Gaso" Avārijas dienestam.
"Gaso" vērš uzmanību, ka atbildīgam lietotājam ir jāuztur savā īpašumā esošās gāzes iekārtas labā tehniskā stāvoklī, kā arī jāievēro ar ugunsdrošību saistītās prasības. Par apkures katla tehnisko stāvokli atbildīgs ir gāzes lietotājs.