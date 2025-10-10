Rīgas vicemērs Ratnieks liek atrisināt apkures problēmu bērnudārzā “Madariņa”, no kurienes nācās evakuēt bērnus sakarā ar gāzes noplūdi
Rīdzinieku bērniem jāatrodas drošībā un siltumā, tādēļ esošā situācija ar apkures sistēmu bērnudārzā “Madariņa” ir nepieņemama un Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks uzdevis pašvaldības Īpašuma departamentam nekavējoties atrast un realizēt ilgtspējīgus risinājumus apkures nodrošināšanai šajā pirmsskolas izglītības iestādē.
“Redzu, ka nedienas ar apkures katlu jau ir ilgstošas, tāpēc esmu uzdevis atbildīgajam departamentam veikt apkures katla nomaiņu un jauna uzstādīšanu, jo nav nekas svarīgāks par cilvēku dzīvībām. Pēc saņemtās informācijas, šorīt gāzes noplūdi iestādē izraisīja “Gaso” nesen uzstādītā gāzes skaitītāja bojātā blīve. Atbildīgie dienesti ir apsekojoši iestādi – tā ir ekspluatācijā droša. Līdz jauna katla uzstādīšanai (projekta izstrāde un saskaņošana ar atbildīgajām iestādēm) ēka tiks rūpīgi uzraudzīta,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Bērnudārzā “Madariņa”, Dagmāras ielā 3, 2. oktobrī pagrabstāvā bija ugunsgrēks apkures telpā, jo aizdegās gāzes apkures katla elektronika. Katlam tika uzstādītas jaunas detaļas – jauns deglis un automātika. Kamēr tika veikta vajadzīgo detaļu piegāde un uzstādīšana, telpas tika apsildītas ar elektriskajiem sildītājiem.
Ceturtdien, 9. oktobrī, AS “Gaso” veica gāzes pieslēgšanu apkures katlam un apkure bērnudārzā tika atjaunota. Tomēr jau piektdien, 10. oktobrī, tika konstatēta gāzes noplūde pagrabstāvā un gāzes padeve nekavējoties pārtraukta, bērni un personāls evakuēti. Gandrīz visus bērnus paņēma vecāki, pārējie vēlāk varēja atgriezties telpās. Speciālisti konstatēja, ka gāzes noplūdi izraisīja bojāta skaitītāja blīve, ko uzstādīja “Gaso” darbinieki. Defekts tika nekavējoties novērsts un gāzes padeve atjaunota drošos apstākļos.