Nesenā traģēdija Imantā liek domāt - arī bērniem vajadzīga drošas braukšanas skola
Pēc traģēdijas pie Imantas stacijas, kur uz dzelzceļa dzīvību zaudēja divas 13 gadu vecas meitenes, pārvietojoties ar elektroskūteri, izgaismojas vēl viena problēma – bērni nav pietiekami informēti par satiksmes noteikumiem un drošību kopumā.
Šī nelaime apliecina, ka nav lielu problēmu arī bērniem noīrēt šādus braucamrīkus, bet prasmju, uzmanības un zināšanu pietrūkst. “Zelta mopēdam” mūsdienīgākā veidā ir jāatgriežas skolu interešu izglītībā – lai tas nepārvēršas par mežonīgu braukāšanu pa ielām, bet varētu apgūt kulturālu braukšanas praksi,” sarunā ar “Kas Jauns Avīzi” saka pieredzējušais motosporta organizators Aleksandrs Briedis, kurš dibinājis Bieriņu moto klubu un daudzu gadu garumā organizējis moto sacensības “Zelta mopēds”.
Viņš atgādina, ka tehniskā skolēnu jaunrade ir ļoti vērtīga, Zelta mopēdā ar lielu entuziasmu piedalījās jauno motobraucēju komandas. “Pusaudžiem nebija vēlmes vazāties pa ielām un darīt kaut ko pavisam nevajadzīgu un pat kaitīgu. Pieredzes gūšanai var izmantot gan stadiona, gan apvidus trases, kur bērni varētu lieliski darboties, lai izskaustu šo elektrisko transportu atkarību,” teic Briedis.
Viņaprāt, sava atbildība Imantas traģēdijā ir arī skolai, pedagogiem jāzinot, ar ko skolēni nodarbojas pēc stundām. “Arī tehniski iemācīt satiksmes noteikumus ir viena lieta, bet jābūt praktiskai apguvei, lai cilvēkbērns zina, kā uzvesties uz ielas, pārzina visus, pat niecīgākos knifiņus, un zinātu, kā pareizi rīkoties ikvienā problemātiskā situācijā,” spriež Briedis.
Par attieksmi pret drošību un arī infrastruktūru liecina arī skumji statistikas dati – Latvijā uz dzelzceļa bojāgājušo skaits ir astoņi līdz 13 cilvēki uz miljonu, kamēr Eiropā vidēji 1,8 līdz 2,5.
Jau vēstīts, ka 1. oktobrī pie Imantas dzelzceļa stacijas, šķērsojot sliedes, zem vilciena pakļuva divas 13 gadu vecas meitenes ar “Ride” nomas elektroskūteri.
Viena cietusī gāja bojā negadījuma vietā, otra nomira slimnīcā. “RIDE Mobility” izpilddirektors Edgars Jākobsons paudis, ka “notikusī nelaime bija graujoša”, un uzsver, ka uzņēmums “strādā pie papildu verifikācijas mehānismiem, lai tā braucamrīkiem nevarētu piekļūt nepilngadīgas personas”.
Pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadību sasniegušas personas, taču lietotājam pietika apstiprināt, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Tikai tagad uzņēmumā apsver personas dokumentu vai maksājumu karšu sasaisti ar kontu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasījis “RIDE Mobility” pārtraukt pakalpojumus, bet uzņēmums to ignorē, tāpēc saņems administratīvo sodu.
SIA “Ride” pieder Jākobsonam, kurš šogad Mārupes novada domes vēlēšanās kandidēja no “Jaunās vienotības” saraksta. Uzņēmums pērn strādājis ar 236 246 eiro peļņu.