Ventspils slēdz satiksmei paceļamo tiltu
No 11. oktobra plkst. 0.15 līdz 14. oktobra plkst. 24.00 autotransporta satiksmei būs slēgts Ventspils paceļamais tilts pār Ventu.
Kā norāda pašvaldība, tilts tiks slēgts, lai veiktu tilta paceļamās daļas rotācijas ass mehānisko elementu remontu. Satiksme šajā laikā tiks organizēta pa Apvedtiltu, bet Fabrikas ielas un Kustes dambja krustojumā būs uzstādīti luksofori un papildaprīkojums satiksmes regulēšanai. Gājēji pa tiltu joprojām drīkstēs pārvietoties.
Ventas tilts pēc tā rekonstrukcijas tika nodots ekspluatācijā 2010. gada decembrī kā viens no pievedceļu atjaunošanas projekta posmiem, un Ventspils brīvostas pārvalde ikdienā veic Ventas tilta uzturēšanu un remontdarbus. Ņemot vērā dabīgo nolietojumu, nepieciešams nomainīt divus gultņus, un, tā kā gultņu tehniskie parametri un piegādes laiki atšķiras, remontdarbi tiks organizēti divos etapos. Par otrā etapa remontdarbu laiku informācija tiks sniegta atsevišķi.