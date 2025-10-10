Glābēji Tukumā palīdz atbrīvot zem mikroautobusa iespiestu cilvēku
Glābēji Tukumā vakar palīdzējuši atbrīvot zem mikroautobusa iespiestu cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 18.07 ugunsdzēsēji devās uz Hāpsalas ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega papīrs 0,3 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, savukārt ugunsdzēsēji no piedūmotā dzīvokļa evakuēja vienu cilvēku.
Plkst. 13.01 VUGD saņēma informāciju, ka Pasta ielā Tukumā zem mikroautobusa atrodas iespiests cilvēks. Notikuma vietā glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, pacēla un nostabilizēja automašīnu, atbrīvoja cilvēku un viņu nodeva mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglā automašīna, šķelda, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, sadzīves mantas un pagarinātājs, vads un divos gadījumos atkritumi.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 33 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 14 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.