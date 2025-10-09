Virs Rīgas lidos Kanādas Karalisko Gaisa spēku iznīcinātāji “CF-18”
Demonstrējot NATO klātbūtni reģionā, šodien militārajā bāzē “Lielvārde” ieradās divi Kanādas Karalisko Gaisa spēku iznīcinātāji “CF-18”, apliecinot Kanādas ieguldījumu Latvijas un NATO austruma flanga drošībā. Kanādas iznīcinātāji “CF-18” Latvijā izvietoti Apvienoto reaģēšanas spēku mācību TARASSIS ietvaros. Rīt šie “CF-18” veiks pārlidojumu virs Rīgas, un ap pulksten 11.00 tas būs redzams virs Brīvības pieminekļa.
“Kanāda ir ilgstošs un uzticams Latvijas sabiedrotais. Tās klātbūtne un atbalsts apliecina mūsu kopīgo apņēmību stiprināt NATO drošības spējas Baltijas reģionā un aizsargāt demokrātiskas vērtības,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Jau ziņots, ka septembrī un oktobrī Latvijā notiek starptautiskās mācības TARASSIS, kurās līdzās Apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm – Lielbritānijai, Dānijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Nīderlandei, Norvēģijai, Somijai, Zviedrijai un Islandei - piedalās arī Kanādas bruņotie spēki. Mācības TARASSIS apvieno virkni militāro aktivitāšu, lai demonstrētu Apvienoto reaģēšanas spēku spēju rīkoties vienoti, reaģējot uz reģionālās drošības apdraudējumiem. TARASSIS ir līdz šim vērienīgākās Apvienoto reaģēšanas spēku mācības kopš to izveides.
Latvijai ir ciešas attiecības ar Kanādu, kas ir Latvijā izvietotās NATO daudznacionālās brigādes vadošā valsts. Sabiedroto brigāde apvieno karavīrus no Kanādas, Albānijas, Čehijas, Dānijas, Islandes, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas.
Kanādas premjerministra Marka Kārnija vizītes laikā Latvijā šī gada augustā Kanāda apstiprināja, ka vēl vismaz turpmākos trīs gadus vadīs NATO daudznacionālo brigādi Latvijā, apliecinot stingru apņemšanos garantēt sabiedroto klātbūtni Baltijas reģionā.
Latvija kopā ar Kanādas sabiedrotajiem strādā arī pie infrastruktūras attīstības, piemēram, kazarmu būvniecības, kā arī ceļu uzlabošanas un pārbūves, lai nākotnē nodrošinātu militārā transporta pārvietošanos uz un no militārās bāzes “Ceri” Mārupes novadā. Tāpat Kanāda ir starptautiskās Dronu koalīcijas Ukrainas atbalstam dalībvalsts, un iesaistās Ukrainas karavīru apmācīšanā.