“Zīļuka” un “Mazulīša” audzēkņi viesojas slimnīcā un papildina “Drosmes kasti”
Bērni no pirmskolas izglītības iestādēm viesojās slimnīcā, lai iepazītos ar mediķu profesiju un dāvinātu rotaļlietas bērnu nodaļas “Drosmes kastei”, atbalstot mazos pacientus un veicinot līdzjūtību. Šī iniciatīva notika Karjeras nedēļas un “Labo darbu dienas” ietvaros, apvienojot izglītojošu pieredzi ar labdarību.
Lai iepazītos ar mediķu profesiju un nodotu bērnu nodaļas “Drosmes kastes” papildināšanai sarūpētās dāvanas, slimnīcā, pedagogu pavadīti, ieradās pirmskolas izglītības iestāžu “Zīļuks” un “Mazulītis” bērni.
Kā zināms, šonedēļ valsts izglītības iestādēs norisinās Karjeras nedēļa, kuras laikā bērni iepazīstas ar dažādām profesijām. Grupiņu audzinātājas stāsta, ka ir īpaši interesanti tuvāk iepazīt kādu konkrētu profesiju, jo jau bērnudārzā daudzi mazie prāto – “kas es būšu, kad izaugšu liels?”.
7. oktobris ir “Labo darbu diena”, kas veltīta brīvprātīgajam darbam, sabiedrības labumam un personīgajai izaugsmei. Šajā dienā dalībnieki tiek aicināti paveikt ko labu savā skolā vai tās apkārtnē, kā arī piedalīties labdarības aktivitātēs.
Slimnīcas bērnu nodaļas virsmāsa Gundega Blizņeca mazajiem viesiem pastāstīja un parādīja, kā tiek aprūpēti bērni ar dažādiem veselības traucējumiem, tostarp ar traheostomu vai gastrostomu. Bērni ar interesi vēroja, kā mediķi mēra vitālos rādītājus – pulsu, ķermeņa temperatūru, asinsspiedienu un citus parametrus.
Audzinātājas stāsta, ka bērni kopā ar vecākiem vēlējušies sagādāt prieku arī slimajiem bērniņiem. Viņi atnesa dāvaniņas “Drosmes kastei”, lai iepriecinātu mazos pacientus. Krāsojamās grāmatas, zīmuļi, puzles, lego un citas nelielas rotaļlietas tika izvēlētas ar lielu rūpību un sirsnību.
Bērnu nodaļas kolektīvs saka lielu paldies bērniem, viņu vecākiem un audzinātājām par sarūpētajām dāvanām. Saņemot tās, virsmāsa Gundega Blizņeca sirsnīgi pateicās bērniem un skolotājām, uzsverot: “Nevienam bērnam nokļūšana slimnīcā nav patīkama pieredze. Šādos brīžos pat neliels pārsteigums – rotaļlieta, krāsojamā grāmata vai cita maza dāvaniņa – var palīdzēt bērniem justies labāk un novērst domas no slimnīcas ikdienas. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu sirsnību un dāsnumu. Mazie pacienti noteikti priecāsies par šīm dāvanām, un mēs no sirds ceram, ka jums pašiem nekad nenāksies nonākt slimnīcā.”
Slimnīca izsaka pateicību par sirsnīgo iniciatīvu, kas ne tikai palīdz bērniem iepazīt mediķu darbu, bet arī māca līdzjūtību un vēlmi darīt labu citiem.