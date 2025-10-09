Saeima atbalsta grozījumus Tiesībsarga likumā: Valsts prezidentam piešķirtas tiesības izvirzīt kandidātus
Parlamentārieši šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Tiesībsarga likumā, kas paredz paplašināt tiesības izvirzīt kandidātus tiesībsarga amatam, piešķirot šīs tiesības ne tikai vismaz desmit Saeimas deputātiem, bet arī Valsts prezidentam.
Sākotnējos grozījumus Tiesībsarga likumā Saeimai iesniedza Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un komisija vairākās sēdēs vienojās par likumprojektā nepieciešamajām izmaiņām, izstrādājot alternatīvu.
Likumprojekta mērķis ir veicināt profesionāla un institucionāli neitrāla kandidāta atlasi, tādējādi stiprinot cilvēktiesību aizsardzības institucionālo kvalitāti un sabiedrības uzticību tiesībsarga institūtam. Līdz šim tiesības izvirzīt kandidātu bija tikai ne mazāk kā desmit Saeimas deputātiem. Likumprojekts šādas tiesības paredzētu arī Valsts prezidentam.
Anotācijā uzsvērts, ka šāda pieeja atbilst Satversmei un konstitucionālajai praksei, stiprinot varas dalīšanas un institūciju līdzsvara principus. Valsts prezidenta kā politiski neitrālas amatpersonas līdzdalība kandidātu izvirzīšanā nodrošinātu atvērtāku un līdzsvarotāku procedūru, profesionālāku kandidātu atlasi un augstāku sabiedrības uzticību, pauž grozījumu autori.
Tāpat ar grozījumiem iecerēts pagarināt laiku, kurā deputāti var izvērtēt iesniegtās kandidatūras. Šobrīd likumā ir noteikts, ka iesniegums par tiesībsarga amata kandidātu iesniedzams Saeimas Prezidijam rakstveidā ne agrāk kā 50 dienas un ne vēlāk kā 40 dienas pirms esošā tiesībsarga pilnvaru termiņa beigām.
Likumprojekts paredz, ka iesniegumu varēs iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms tiesībsarga pilnvaru termiņa beigām. Plānots, ka tas palīdzēs pieņemt izsvērtus un atbildīgus lēmumus, kā arī nodrošinās opozīcijas un pie frakcijām nepiederošo deputātu līdzdalību, paredz likumprojekts.