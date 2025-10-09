Sinoptiķi brīdina par lietusgāzēm un vēja brāzmām piektdien
Piektdien naktī un no rīta Latviju no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona - līs, vietām gaidāmas lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, atklātas jūras piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +5..+10 grādi, piekrastē - līdz +12 grādiem.
Dienā, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs mazāk, bet Latvijas austrumu daļā gaidāms mākoņains laiks. Centrālajos un austrumu novados daudzviet līs.
Nedēļas pēdējā darba dienā valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +9..+14 grādus.
Rīgā 10.oktobrī no rīta līs, dienā iespējams īslaicīgs lietus un uzspīdēs saule. Naktī, pūšot nelielam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8 grādiem; dienā ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +13 grādiem.