Kopš 7. oktobra Rēzeknes novadā tiek meklēta bezvēsts pazudusī Irēna.
Šodien 13:24
Rēzeknes novadā bezvēsts pazudusi sirmgalve - iespējams, viņa pārvietojās pa šoseju virzienā no Maltas uz Daugavpili
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo esošo 1961. gadā dzimušo Irēnu Marčuku, kura šā gada 7. oktobrī ap pulksten 23.30, izgāja no privātmājās Rēzeknes novada Maltas pagasta Maltā un pazuda bez vēsts.
Kundze naktī no šā gada 7. oktobra uz 8. oktobri, iespējams, pārvietojās pa šoseju virzienā no Maltas uz Daugavpili vai no Maltas uz Rēzekni. Pazīmes: augums 160 cm, vidējas miesas būves, tumšas krāsas, īsi mati. Pazušasas brīdī viņa bija ģērbusies melnas krāsas virsjakā, zilās džinsa biksēs, tumšas krāsas sporta apavos, bet galvā viņai bija melna cepure.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 64603535, vai 112.