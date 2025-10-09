Zirņu proteīna rūpnīcas SIA "ASNS Ingredient" būvniecībā plānots ieguldīt līdz 150 miljoniem eiro
SIA "ASNS Ingredient" zirņu proteīna rūpnīcas ārējie būvdarbi tuvojas noslēguma fāzei – ēkas jau ieguvušas savas aprises, un līdz ar ziemas iestāšanos ārējie būvdarbi lielākoties būs noslēgušies un turpināsies iekārtu montāžas darbi iekštelpās, vēsta Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Lai gan nospraustie termiņi ir bijuši gana ambiciozi, šobrīd viss norit pēc plāna, stāsta "ASNS Ingredient" valdes loceklis Edgars Ruža. Viņš min, ka ir pabeigta nepieciešamo ēku būvniecība un noasfaltēta liela daļa rūpnīcas teritorijas, taču asfaltēšanas un apkārtējās vides labiekārtošanas darbi joprojām turpinās.
"Ziemas periodā notiks intensīvi darbi ēku iekštelpu apdarē, komunikāciju ierīkošanā un ražošanas iekārtu montāža, kas turpināsies līdz 2026. gada rudenim, bet pēc tam speciālisti ķersies klāt iekārtu testēšanai un rūpnīcas palaišanas procesam," norāda Ruža.
Zirņu proteīna rūpnīca Jelgavā, kuras tapšanā plānots ieguldīt līdz 150 miljoniem eiro, plānots, ka būs modernākā šāda veida ražotne pasaulē, kas nodrošinās ne vien augstas kvalitātes augu valsts proteīna produktus, bet radīs arī vairāk nekā 100 jaunu darbavietu. Kā norāda Ruža, prioritāri tiks nodarbināti vietējie iedzīvotāji.
Lai veicinātu efektīvāku un ātrāku komunikāciju ar vietējo kopienu, uzņēmums ir izveidojis e-pastu kaimini@asnsfood.com, kur iedzīvotājus aicina iesūtīt savus ierosinājumus, jautājumus un arī sūdzības, ja tādas rodas.
“Pēc rūpnīcas izveides šajā ielā, visticamāk, veidosies vēl citas ražotnes, radot arvien vairāk iespēju gan nodarbinātībai, gan apkārtnes attīstībai. Šobrīd projekta grafiks paredz, ka nākamā gada vasarā rūpnīcas būvniecība būs pabeigta, gada vidū ēkas tiks nodotas ekspluatācijā, bet ražošana sāksies 2027. gada sākumā,” stāsta “ASNS Ingredient” valdes loceklis.
Jaunā ražotne pārstrādās 70 000 tonnu zirņu gadā un ražos zirņu proteīna izolātu, cieti, proteīna koncentrātu un šķiedrvielas. Zirņus, kas būs ražošanā izmantotā pamatizejviela, piegādās Latvijas zemnieki, bet saražoto produkciju plānots eksportēt visā pasaulē. Tieši Latvijas lauksaimniekiem pieder vairāk nekā 50 procenti rūpnīcas kapitāldaļu.