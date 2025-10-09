Talsu muzejā Lietuvas brīdinājuma streika laikā skanēs Čurļoņa simfoniskā poēma "Jūra"
Talsu novada muzejs aicina pievienoties starptautiskai kultūras solidaritātes akcijai, klausoties Mikaloja Konstantīna Čurļoņa simfonisko poēmu "Jūra" Lietuvas kultūras nozares brīdinājuma streika laikā, kas ir protests pret jauna kultūras ministra iecelšanu amatā bez pieredzes šajā jomā. Šī akcija vieno kultūras kopienas vairākās Eiropas pilsētās, izceļot sabiedrības neapmierinātību ar politisko lēmumu un aicinot uz atbalstu.
Talsu novada muzejs šodien plkst.14 aicina pievienoties Lietuvas Kultūras asamblejas iniciatīvai, Lietuvā notiekošajā brīdinājuma streika laikā klausoties Mikaloja Konstantīna Čurļoņa simfonisko poēmu "Jūra", aģentūru LETA informēja muzejā.
Talsu novada muzejs lepojas ar piedalīšanos starptautiskā kultūras solidaritātes akcijā. Muzejs aicina ikvienu pievienoties - nākt uz muzeju, klausīties "Jūru" un dalīties ar to sociālajos tīklos vai vienkārši piedzīvot šo brīdi kopā ar pārējiem.
Šajā laikā "Jūra" skanēs daudzu Eiropas pilsētu un ciemu laukumos, muzejos, kultūras centros, mājās un automašīnās.
Lietuvas kultūras nozares pārstāvji 5.oktobrī rīko brīdinājuma streiku, lai protestētu pret populistiskās partijas "Nemunas rītausma" politiķa Ignota Adomaviča iecelšanu kultūras ministra amatā.
Kultūras sabiedrība ir sašutusi par to, ka par kultūras ministru iecelts Adomavičs, kuram šajā jomā nav nekādu zināšanu un pieredzes. Vairāki tūkstoši cilvēku septembra beigās rīkoja protesta akciju pie prezidenta pils Viļņas centrā, un protesti notika arī citās lielākajās pilsētās.
Lietuvas kultūras gads Itālijā sāksies ar atklāšanas koncertu šodien Romā. Koncertā piedalīsies arī Lietuvas un Itālijas vadītāji.
"Tas ir arī milzīgs notikums, milzīga gaidāmā programma Itālijā. Mēs šo streiku saistām ar šo datumu un vēlreiz aicināsim mūsu partnerus ārzemēs atbilstoši reaģēt uz situāciju Lietuvā, un mēs aicināsim viņus mūs atbalstīt dažādos veidos," sacīja Lietuvas īsfilmu aģentūras vadītāja Rimante Daugelaite.
Pēdējā laikā vairākas kultūras organizācijas un iniciatīvas grupas rīkoja protestus pret Adomaviča iecelšanu amatā. Lai protestētu pret jauno ministru, vairākas kultūras nozares amatpersonas ir paziņojušas par atkāpšanos no amata, bet vairākas institūcijas ir atteikušās no valsts prezidenta Gitana Nausēdas kā patrona un sadarbības ar prezidenta biroju.
Adomavičs ir partijas "Nemunas rītausma" līdera Remģijus Žemaitaiša radinieks - Adomaviča sieva un Žemaitaiša brāļa sieva ir māsas. Politiķis ir beidzis Čurļoņa mākslas skolu, kur mācījies spēlēt trombonu. Vēlāk viņš studēja Viļņas Universitātes Biznesa skolā. Nesen viņš bija deputāta Raimonda Šuķa padomnieks, bet lielāko daļu karjeras strādājis uzņēmējdarbībā, kas nekādi nav saistīta ar kultūras jomu.
Lai gan sākotnēji Nausēda paziņoja, ka neapstiprinās ministra amatā nevienu "Nemunas rītausmas" biedru, mudinot valdības koalīcijas partiju ministra amatam izvirzīt partijai nepiederošus cilvēkus, saasinoties valdības veidošanas krīzei, Lietuvas prezidents paziņoja, ka "ar smagu sirdi" apstiprina Adomaviču amatā. Viņš mudināja kultūras kopienu dot ministram iespēju sevi pierādīt.