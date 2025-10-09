Brīvības ielā Ogrē atjaunota satiksme
foto: Ogres novada pašvaldība
Ogrē pēc siltumtrases remotdarbiem atjaunota satiksme Brīvības ielā pie novada pašvaldības ēkas.
Ogrē noslēgušies siltumkameras remontdarbi iepretim Ogres novada pašvaldības ēkai Brīvības ielā 33, un satiksme šajā posmā ir atjaunota.

Ogrē noslēgušies siltumkameras remontdarbi iepretim Ogres novada pašvaldības ēkai Brīvības ielā 33, un satiksme šajā posmā ir atjaunota. Arī sabiedriskais transports kursē atbilstoši ierastajam maršrutam.

Darbu laikā tika veikta avārijas stāvoklī esošās siltumkameras rekonstrukcija, nomainot bojātās siltumcaurules pret rūpnieciski izolētām caurulēm. Šie darbi bija nepieciešami, jo iepriekš konstatētā siltumnesēja noplūde un cauruļu sliktais tehniskais stāvoklis radīja risku siltumapgādes drošai darbībai.

Pašvaldība un SIA “Ogres namsaimnieks” pateicas iedzīvotājiem un autovadītājiem par sapratni un pacietību darbu norises laikā.

