Ādažu novadā plānots samazināt autobusu reisu skaitu
Ādažu novada domes Attīstības komitejā deputāti apsprieda plānoto sabiedriskā transporta pārvadājumu izmaiņas, tostarp reisu samazināšanu un jaunu stratēģiju izstrādi, kā arī citus pašvaldības attīstības projektus, piemēram, saules elektrostacijas uzstādīšanu un Krastupes ielas pārbūvi.
Attīstības komitejā deputāti 8. oktobrī uzklausīja ziņojumu par plānoto situāciju sabiedriskā transporta pārvadājumos. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” pārstāvji atzina, ka reisu skaits plānots mazāks, vairākus maršrutus iecerēts realizēt kā komercpārvadājumus, ko veiks ārpakalpojums. Tieši kurus maršrutus, to noteiks izstrādātā stratēģija, ko plānots izveidot līdz šā gada beigām. Reisu aizstāšana notikšot pakāpeniski. Tāpat tiekot domāts par risinājumiem vienotai biļetei, kas tiktu salāgota starp vairākiem transporta veidiem. Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” komercdarbības departamenta vadītājs Ivars Zaļais informēja, ka vilcienu pārvadājumi nesamazināsies.
Ādažu novada pašvaldības vadītāja Karīna Miķelsone akcentēja, ka visām izmaiņām ir jābūt datos balstītām, tāpat pārmaiņām ir jābūt ar ilgtermiņa redzējumu. Lemts iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma Elīzes iela 10, Kadagā, daļu - saules elektrostacijas (saules paneļu sistēmu) uzstādīšanai uz katlu mājas ēkas jumta, tādējādi nodrošinot Kadagas ūdens attīrīšanas stacijas darbību un veicinot pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.
Deputāti arī uzklausīja ziņojumu par Krastupes ielas pārbūves projekta risinājumiem, kas ietver virkni jaunu satiksmes risinājumu. Plašāk par sēdē skatītajiem jautājumiem lasiet novada pašvaldības mājaslapā: https://www.adazunovads.lv/lv/jaunums/attistibas-komiteja-uzklausija-zinojumu-par-planoto-sabiedrisko-parvadajumu-samazinajumu-apstiprinaja-virkni-zemes-iericibas-projektu-un-izskatija-citus-lemumu-projektus.