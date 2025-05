"Beigās stress tāds, ka nemetas..." Ādažu novada sabiedriskajā transportā biļetes tirgo "gliemeža ātrumā": cilvēki kavē darbu un ārstu vizītes

To Jauns.lv apstiprina arī SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” (LSA) administrācija, kas skaidro: šī gada 1.aprīlī LSA ieviesa jaunākās paaudzes kases risinājumu, kas vienā iekārtā apvieno ļoti plašu funkcionalitāti, tai skaitā maršrutu izvēli, apmaksu skaidrā naudā, ar bankas karti, ar "Mobilly" lietotni un līdzīgas funkcijas, kas atvieglo pārvadātāja ikdienas darba administrēšanu un atskaites Autotransporta Direkcijai.



Migrējot uz jaunajiem kases risinājumiem tika prognozētas aizkavēšanās, kuras jau ir novērstas. Taču kases risinājumu apriti reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr. 95 un Nr.96, kuri paredz katru jauno versiju, pat tad, ja ir tikai neliels uzlabojums, atkārtoti reģistrēt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vienotajā datu bāzē, pirms tam saņemot apliecinājumu no pārbaudes institūcijas. Līdz ar to, uzlabojumu ieviešana ir atkarīga ne tikai no LSA un apkalpojošā dienesta, bet arī no trešo pušu darbības, šajā gadījumā VID.



"Informējam, ka LSA kases risinājumu apkalpotājs ir veicis uzlabotās kases risinājuma versijas atbilstības pārbaudi un iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus VID, lai tiktu piereģistrēta jaunākā kases risinājuma versija ar nepieciešamajiem uzlabojumiem. Papildus informējam, ka, visticamāk, šīs nedēļas laikā problēma tiks atrisināta."