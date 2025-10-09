Liene pazuda bezvēsts šī gada 6. oktobrī.
Sabiedrība
Šodien 09:11
Rīgā jau trīs dienas tiek meklēta 16 gadus vecā Liene
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2009. gadā dzimušo Lieni Vītolu.
Jauniete šā gada 6. oktobrī pulksten 15.00 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Rūpniecības ielā, un joprojām nav atgriezusies. Pēdējo reizi redzēta 8. oktobrī pulksten 15.00 Stacijas laukumā 2, Rīgā. Pazīmes: augums 176 cm, slaida, melniem matiem garumā pāri pleciem. Bija ģērbusies melnā vestē, melnās biksēs, zilos "Nike" apavos.
Valsts policija aicina aplūkot Lienes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!