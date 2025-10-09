Latvijas centrālajā daļā šodien līņās un būs novērojama dūmaka
Ceturtdien, galvenokārt valsts centrālajā daļā, gaidāms neliels lietus un dūmaka, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē daudzviet sabiezējusi migla
Ceturtdienas rītā daļā Latvijas rietumu un centrālo novadu līņā, savukārt Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos pārsvarā saglabājas skaidrs laiks, liecina meteoroloģiskā informācija. Daudzviet valstī ir dūmaka, vietām sabiezējusi migla. Sliktākā redzamība plkst.5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija 250 metri Daugavpils novērojumu stacijā.
Gaisa temperatūra tobrīd bija no -0,4 grādiem Madonā līdz +13,6 grādiem Liepājas ostā. Pūš neliels dienvidu vējš, Kurzemes rietumkrastā - rietumu vējš. Gaisa kvalitāte lielākajā daļā novērojumu staciju ir ļoti laba. Rīgā apmācies un dūmakains laiks, smidzina lietus, pūš dienvidu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra +9 grādi.
Dienas laikā gaiss iesils līdz +15 grādiem
Dienas laikā vietām Latvijā - galvenokārt valsts centrālajā daļā - gaidāms neliels lietus un dūmaka. Saulainākais laiks saglabāsies Latgalē un Vidzemes austrumos, saule uzspīdēs arī Rietumlatvijā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē - rietumu vējš. Gaiss iesils līdz +9..+15 grādiem.
Rīgā apmācies un dūmakains laiks, brīžiem neliels lietus, vairāk līs no rīta. Pūtīs lēns dienvidu vējš un gaiss iesils līdz +11..+12 grādiem. Pār Latviju stiepjas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1013-1018 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +12,4 grādiem Rucavā līdz +16,3 grādiem Mērsragā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 8.oktobrī bija +30..+31 grāds Spānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -4 grādi Skandināvijas kalnos un Krievijā.