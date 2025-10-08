FOTO: pirmizrādi piedzīvo koncertiestudējums “Dievišķās nejaušības”

Koncertiestudējuma “Dievišķās nejaušības” apmeklētāji
Šodien, 8. oktobrī, Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvojis koncertiestudējums “Dievišķās nejaušības”.
Pirmizrāde uz teātra Lielās skatuves izskanēja komponista dzimšanas dienā.
Koncerta ideju izlolojusi režisore Marija Bērziņa, atceroties Stabulnieku kā ģimenes draugu, onkuli “Tikuntā ar bārdu un ūsām”. Kā liecina apzīmējums, tas ir laiks, kad Latvijā nav vietas, kurā cilvēki nedungotu šo vienu no spēcīgākajām Atmodas laika dziesmām – par Latviju, kas ir par mazu, lai to pasaulē palaistu vienu.
Tomēr Stabulnieka mūzika aptver daudz vairāk mūzikas žanru, tāpēc koncertiestudējums, godinot un pieminot komponistu viņa 80 gadu jubilejā, tapis uz Nacionālā teātra skatuves. Tajā īpaša uzmanība pievērsta Ulda Stabulnieka teātra mūzikas šedevriem – vienmēr nostrādātiem, vienmēr pārsteidzoši laikmetīgiem. Izskanēja arī citas dziesmas, viņa iemīļotu autoru dzeja un privātās korespondences fragmenti, meklējot viņa mūzikā visas rakstura šķautnes – ne tikai patriotisko stīgu, bet arī nostalģisko un šķelmīgo.
Mākslinieciskā komanda: režisore Marija Bērziņa, scenogrāfs un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, kostīmu māksliniece Madara Botmane, video mākslinieks Toms Zeļģis, muzikālā noformējuma autors Aleksandrs Tomass Matjussons, vokālā producente Zane Dombrovska, horeogrāfe Inga Raudinga.
Lomās: Madara Botmane, Maija Doveika, Elza Rūta Jordāne, Mārtiņš Brūveris, Raimonds Celms, Mārcis Maņjakovs, Egils Melbārdis, Uldis Siliņš un Ivars Kalniņš.
Koncerta pavadošajā mūziķu grupā piedalās: Andis Klučnieks (alta flauta), Zane Heimrāte (saksofons), Sandris Skeranskis (trompete), Vadims Dmitrijevs (trombons), Arians Sevišķis (ģitāra), Pēteris Liepiņš (kontrabass), Romāns Vendiņš (klavieres), Dairis Petrauskis (bungas) un Kristīne Cīrule, Ģirts Gailītis, Valters Līcis, Linda Pētersone (bekvokāls).