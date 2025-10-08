Aigara Bikšes jaunākā izstāde "Vēsturiskas atmiņas par tagadni"
8. oktobrī galerijā "Daugava" tika atklāta tēlnieka Aigara Bikšes jaunākā izstāde "Vēsturiskas atmiņas par tagadni".
FOTO: galerijā “Daugava” skatāma Aigara Bikšes izstāde “Vēsturiskas atmiņas par tagadni”
8. oktobrī galerijā "Daugava" atklāta tēlnieka Aigara Bikšes jaunākā izstāde "Vēsturiskas atmiņas par tagadni".
Mākslinieks Aigars Bikše par izstādi: "Dzīvnieka tēls kā struktūra un totēms. Šajā izstādē es pētu tēlus, kuri ir ļoti seni un nosaka cilvēka izpratnes pamatus. Vienlaikus es vēlos konfrontēt šos totēmiskos arhetipus ar mūsdienu cilvēka izpratni par sabiedrības pieredzi un mūsdienu cilvēka apjukumu un šaubām par nākotni. Izstāde ir mēģinājums skatīties uz cilvēku gan kā senu programmētu mašīnu, gan vienlaikus atklājot to bezgalīgo iekšējo garīgo telpu, kas pieejama cilvēkam."
Mākslinieks paredz, ka viņa izstādē katram no mums būs savas pārdomas un izjūtas gan domājot par pagātni, gan apcerot nākotni. Un tomēr, daudz kas mums ir kopējs. Vispirms jau cilvēciskums, humānisms, kas galvenokārt nosaka mūsu rīcību. Tā tam jabūt.