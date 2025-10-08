Gulbenes centrā ļaudis pārsteidz vēl nepieaudzis gulbis
Pirmdien Gulbenes iedzīvotājus pārsteidza kāds vēl nepieaudzis gulbis, kurš pastaigājās Rīgas ielā tirgus laukuma tuvumā, nebaidoties ne no cilvēkiem, ne automašīnām, vēsta vietējais izdevums "Dzirkstele.lv".
Tā kā netālu atrodas pašvaldības policijas ēka, vietējie iedzīvotāji kopā ar likumsargiem gulbi sagūstīja un nogādāja Dzirnavu dīķī, kas ir ierastā gulbju apmešanās vieta Gulbenē. Par to izdevumam pastāstīja Gulbenes dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepaiņu draugu klubs” vadītāja Ira Žeigure, kura savā "Facebook" kontā publicējusi skaistā putna fotoattēlu.
Viņa piebilda, ka putns vēl nav pieaudzis, jo tā apspalvojums vēl ir iepelēkā krāsā kā jau jaunā perējuma putniem.
Domājams, ka tas ir ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus). Portālā “putni.lv” tas aprakstīts kā "parasts caurceļotājs un vietām arī samērā parasts ligzdotājs". Tur minēts, ka šo putnu ligzdotāju skaits Latvijas rietumu daļā turpināja pieaugt, un arī tagad vairums no 430-600 ligzdojošajiem pāriem izvietojas Kurzemē, savukārt Latvijas austrumos ligzdošana koncentrēta Lubānas ezera apkārtnes zivju dīķos, taču ne tikai tur, un nelielā skaitā šie putni regulāri pārziemo.
Dzirnavu dīķī, kas savieno Krustalīces upi un Valmes ezeru, katru gadu novērota gulbju ligzdošana, norāda "Dzirkstele.lv".