Ķekavas novada autoceļi vairs neputēs; noslēgusies dubultās virsmas apstrādes sezona
Ķekavas novadā pabeigta pašvaldībai piederošo ceļu dubultās virsmas apstrāde. Kopumā apstrādāti ceļi 76 715 kvadrātmetru platībā.
Ceļu dubultās virsmas apstrāde tika veikta:
- Baložos – Pļavu ielā, Niedru ielā, Absolventu ielā, Urbānu ielā, Baltajā ielā, Oļu ielā, Akmens ielā, Kalnu ielā no Lapu ielas līdz Kalnu ielai 34;
- Krustkalnos – Sūnu ielā;
- Ziedonī – Lefkoju ielā, Vijolīšu ielā, Prīmulu ielā, Bumbieru ielā, Cīruļu ielā, Dāliju ielā, Cidoniju ielā, Aroniju ielā, Plūmju ielā un Pīpeņu ielā;
- Rāmavā – Dārza ielā, Zāļu ielā, Paegļu ielā un Liepu ielā;
- Odukalnā – Niedru ielā, Kārklu ielā, Lejas ielā un Avotu ielā;
- Ķekavā – Mednieku ielā, Rubeņu ielā, Zaķu ielā, Mazajā Senču ielā un savienojumā no Mazās Senču ielas līdz P137, Vadiņu ielā (virsmas sagatavošana), Rīgas ielā un Nākotnes ielā no Celtnieku līdz Buku ielai;
- Vimbukrogā – Dīķu ielā, Aveņu ielā 1-17 un Daugavas ielā no Aveņu ielas līdz Daugavas ielai 8;
- Alejās – Upes ielā un A/C A7 (Vāveres) – A/C A7 (Annužas) no Priežu ielas uz Ķekavas pusi;
- Krogsilā – Bērzloku ceļam;
- Baldonē – Zīļu ielā, Silmaču ielā un Upes ielā (Zemes iela).
Tāpat šogad veikta asfalta seguma vienkārtas virsmas apstrāde Dzērumos (V27 – Egles – C044) un Daugmalē (Ciemata ceļš).
Šogad ceļu segumu dubultās virsmas apstrādei piešķirts līdz šim lielākais pašvaldības budžeta finansējums – 950 000 eiro, no kuriem iztērēti 708 054,64 eiro. Pavasarī tika izstrādāts darbu plāns un kalendārs ceļu seguma dubultās virsmas apstrādēm. Diemžēl, plānojot darbus, nebija iespējams prognozēt šī gada vasarai raksturīgos lietavu periodus, kas kavēja darbu veikšanu.
Divkārtu virsmas apstrāde tehnoloģiski atgādina vienkārtu, taču galvenā atšķirība slēpjas bitumena emulsijas un sīkšķembu izkliedēšanā, kas tiek veikta divās secīgās kārtās. Apakškārtā izmanto rupjākas šķembas, bet virskārtā – smalkākas, frakcionētas. Šāda seguma virsma iegūst asfaltam līdzīgu izskatu, tomēr tās noturība un nestspēja nav salīdzināma ar īsta asfalta segumu. Šis risinājums nav piemērots intensīvai smagā transporta satiksmei, jo seguma izturība ir tieši atkarīga no satiksmes apjoma. Parasti dubultās virsmas apstrādi izmanto grants vai šķembu ceļiem ar zemu satiksmes intensitāti – vietējās nozīmes ceļiem, ciematu ielām un privātmāju pagalmos.
Pēc dubultās virsmas apstrādes tiek novērsta ceļu putēšana, uzlabota braukšanas komforta kvalitāte, samazinātas ikdienas uzturēšanas izmaksas (jo ceļš vairs nav jāgreiderē), kā arī pagarināts ceļa kalpošanas laiks.