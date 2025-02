Prezidents Rinkēvičs atklāti pirmo reizi izrāda neapmierinātību ar premjeri Siliņu. Abi viens otram vairs neskatās acīs

Pagājušās nedēļas trešdienā uzskatāmi varēja redzēt, ka Edgara Rinkēviča un Evikas Siliņas attiecībās iestājies atsalums. Edgars Rinkēvičs neatbildēja premjeres priecīgajai sejas izteiksmei un viss it kā liecināja, ka viņš ir neapmierināts ar valdības vadītājas un līdz ar to visas viņas vadītās institūcijas darba stilu. To arī vēlāk viņš izteica sarunas gaitā, kurā pauda neapmierinātību, ka valsts sektors joprojām nav attiecies no attālinātā darba, kas tika ieviests kovidlaikā, un ka tas mazina tautas uzticību gan valdībai, gan Saeimai.