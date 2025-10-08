Latvijas-Krievijas robeža netālu no "Draudzības kurgāna" Ludzas novadā./Ilustratīvs attēls.
Šodien 12:45
Par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturēts Krievijas pilsonis
Otrdien Ludzas novadā robežsargi aizturēja Krievijas pilsoni, kurš nelikumīgi šķērsoja valsts robežu, bojājot žogu. Pret personu sākts kriminālprocess par robežas pārkāpumu un mantas bojāšanu.
Otrdien, 7. oktobrī, Ludzas novadā robežsargi aizturēja kādu Krievijas pilsoni, kurš nelikumīgi šķērsoja valsts robežu no Krievijas puses, informē Valsts robežsardze.
Pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Pasienes pagastā konstatēja kādu Krievijas pilsoni, kurš bija nelikumīgi šķērsojis valsts robežu no Krievijas puses. Pārbaudot notikuma vietu, konstatēts, ka netālu ir izgriezts žoga sieta gabals viena metra platumā.
Pret personu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 284. panta pirmās daļas par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu, kā arī pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu bojāšanu.