Dzīvesvietas deklarēšana vairs nebūs tik viegla - ko plāno mainīt valdība?
Personām, kuras iepriekš sniegušas nepatiesu informāciju par sevi, plānots noteikt stingrākus dzīvesvietas deklarēšanas noteikumus - to paredz Iekšlietu ministrijas sagatavotie un valdībā jau apstiprinātie grozījumi, informē ministrija. Lai tie stātos spēkā, tos vēl jāapstiprina Saeimai.
Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā saistīti ar sabiedrības iniciatīvu, kas 2023. gada 14. februārī iesniegta portālā "Manabalss.lv". Iniciatīvas autori lūdza mainīt noteikumus sakarā ar gadījumiem, kad pēc citas personas īpašumā esoša nekustamā īpašuma adreses tiek reģistrēta dzīvesvieta nepiederošām personām - bez jebkāda likumīga pamata, vēsta portāls "Lsm+".
Lai samazinātu šādu gadījumu skaitu, paredzēts, ka e-deklarējot dzīvesvietu, sistēma automātiski pārbaudīs, vai personai pēdējo trīs gadu laikā nav anulēta deklarācija nepatiesas informācijas sniegšanas dēļ. Ja tāds fakts tiks konstatēts, elektroniskā sistēma lietotājam paziņos, ka deklarēt dzīvesvietu iespējams tikai klātienē iestādē, uzrādot dokumentus, kas apliecina likumīgu pamatu reģistrācijai.
Noteiktais trīs gadu termiņš kalpo gan kā preventīvs, gan motivējošs mehānisms, lai veicinātu godprātīgu rīcību deklarēšanas procesā. Šis termiņš ir pietiekams, lai persona apzinātos un novērtētu savu iepriekšējo rīcību sekas un nākotnē atturētos no nepatiesas informācijas sniegšanas, skaidro Iekšlietu ministrija.
Turklāt grozījumi nosaka, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informēs nekustamā īpašuma īpašnieku par personām, kuras ir reģistrējušas dzīvesvietu pie viņa īpašuma adreses. Informācija tiks nosūtīta uz īpašnieka oficiālo e-pastu (ja tas ir aktivizēts) ar reģistrētās personas vārdu, uzvārdu un dzīvokļa adresi. Šāda kārtība ļaus mājas īpašniekiem savlaicīgi reaģēt uz nepatīkamiem gadījumiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas pašvaldība pilnībā atbalsta Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā", kura mērķis ir novērst līdzšinējās problēmas dzīvesvietas deklarēšanas jomā un ieviest precīzākus, caurspīdīgākus un taisnīgākus noteikumus gan fiziskām personām, gan nekustamā īpašuma īpašniekiem.
Kā liecina Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta apkopotā informācija, 2022. gadā, deklarējot dzīvesvietu, nepatiesas ziņas snieguši 247 iedzīvotāji, 2023. gadā - 276 iedzīvotāji, 2024. gadā - jau 392 iedzīvotāji, bet šā gada pirmajā pusgadā - 183 iedzīvotāji.