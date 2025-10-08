"Ko dod tās četras brīvdienas..." Darba dienu pārcelšana Latvijā izraisa karstas diskusijas sociālajos tīklos
Brīvdienas un svētku dienas Latvijā nereti kļūst par iemeslu spraigām diskusijām, īpaši tad, kad valdība nolemj pārcelt darba dienu uz sestdienu.
Šoreiz plašas diskusijas uzliesmoja sociālajos tīklos pēc lēmuma pārcelt darba dienu no 17. novembra. Pagājušā gada beigās Labklājības ministrija paziņoja, ka, tā kā 2025. gadā darba pirmdiena, 17. novembris, iekrīt starp valsts svētkiem un brīvdienu, nolemts to pārcelt uz sestdienu, 8. novembri.
Daudzi lietotāji šo lēmumu uzskatīja par darba un atpūtas balansa pārkāpumu. Piemēram, platformā "Threads" lietotāja ar segvārdu @salesgirllv rakstīja: "Kas vispār pieņem lēmumus par darba dienu pārcelšanu? Tikko izlasīju, ka 17. novembris pārcelts uz sestdienu, 8. novembri. Vienkārši dusmas par tādu disbalansu."
Viņas ieraksts izraisīja komentāru vilni, kurā viedokļi dalījās. Daži lietotāji atbalstīja valdības lēmumu, uzsverot, ka pārcelšana uz agrāku sestdienu ir ērtāks variants nekā pārcelšana uz nākamo nedēļu:
"Pirmo reizi priecājos par normālu pārcelšanu. Parasti pārceļ uz nākamo sestdienu - četras dienas atpūties, bet pēc tam strādā gandrīz bez brīvdienām un vairs neatceries, ka vispār biji atpūties."
Citi, savukārt, pauda neapmierinātību: "Tagad bērniem būs jāiet skolā sešas dienas pēc kārtas, tad tikai viena brīvdiena - un atkal piecas dienas skolas. Ko dod tās četras brīvdienas pēc tam, ja viņi jau būs izsmelti? Labāk 17. novembri būtu veltījuši 18. novembra svinēšanai skolās un pēc tam mierīgi atzīmējuši kopā ar ģimeni."
Atradās arī tādi, kas pārmeta neapmierinātajiem nezināšanu: "Šādus lēmumus Ministru kabinets pieņem savlaicīgi - jau 1. janvārī ir zināms viss gada pārcelto dienu grafiks. Ja dzīvo savā "mucā" un neinteresējies par notiekošo apkārt, tad viss, protams, būs pārsteigums - gluži kā Rīgas domei katru reizi ziema."
Daži komentētāji piebilda, ka privātajā sektorā šādi pārcēlumi parasti netiek piemēroti: "Pilnīgs absurds. Mēs nekad nepārceļam darba dienas. Ja kādam tas ir vajadzīgs, var vienkārši paņemt atvaļinājumu."