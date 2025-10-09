Latvijas iedzīvotājiem atgādina par procedūru, kas reizi 10 gados jāveic savā mājoklī
Ik gadu vairāki desmiti Latvijas iedzīvotāju savās mājās gūst elektrotraumas – tai skaitā letālas, un, kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) dati, arī katrs piektais ugunsgrēks dzīvojamā sektorā saistīts ar elektroierīcēm, to nepareizu izmantošanu, kā arī bojātas vai neatbilstošas elektroinstalācijas lietošanu.
Lai veicinātu drošus paradumus un mudinātu iedzīvotājus pārbaudīt elektrotīklu savos mājokļos, AS "Sadales tīkls" oktobrī uzsāk elektrodrošības kampaņu "Par drošu kontaktu" un atgādina – katrai mājsaimniecībai ne retāk kā reizi 10 gados jāveic elektrotīkla pārbaude, šo darbu uzticot kvalificētam elektrospeciālistam.
Ēkas un vadi noveco, bet jaudīgu elektroiekārtu ikdienā kļūst arvien vairāk. Ignorējot elektrotīkla pārslodzes brīdinājuma signālus, var ne vien sastapties ar "izsistiem korķiem", bet arī nokļūt nelaimē. Piemēram, 2024. gadā Latvijā fiksēti 50 gadījumi, kad cilvēki guvuši elektrotraumas savās mājās, un tas ir par 22 % vairāk nekā gadu iepriekš.
Šādu negadījumu iemesli ir dažādi: gan nepareiza tīkla ekspluatācija – vaļīgu kontaktligzdu un bojātu elektroierīču lietošana, gan nepārdomāti elektroinstalācijas pārbūves darbi, nepietiekama elektroinstalācijas aizsardzība pret pārmērīgu mitrumu vai tās neatbilstība ikdienas paradumiem. Vairums dzīvojamo ēku ir būvētas padomju laikā, to elektroinstalācija ir fiziski novecojusi un nav piemērota tik daudzām jaudīgām elektroierīcēm, kādas ikdienā lieto mūsdienu mājsaimniecības. Tāpēc pieaug elektrotīkla pārslodzes un īssavienojumu risks.
Kampaņas gaitā "Sadales tīkls" aicinās sekot līdzi video epizodēm, kurās TV un radio personība Magnuss Eriņš kopā ar kvalificētu elektrospeciālistu dosies pārbaudīt sabiedrībā zināmu cilvēku mājokļu elektrotīklus. Tas ļaus soli pa solim iepazīt elektroinstalācijas pārbaudes procesu, iedrošinot to veikt arī katram savā īpašumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi) katrai mājsaimniecībai vismaz reizi 10 gados ir jāpiesaista speciālists elektrotehnisko mērījumu veikšanai.
Īpaša uzmanība jāpievērš tādām elektrotīkla pārslodzes pazīmēm kā regulāri elektrības padeves pārtraukumi, sakarsušas kontaktligzdas, gaismas slēdži un/vai vadi, deguma vai plastmasas smaka to tuvumā, dzirksteļošana, aizdomīgi bieža nepieciešamība mainīt izdegušas spuldzes, pieaugoši elektrības rēķini bez elektrības cenas, tarifu vai paradumu maiņas un cita objektīva iemesla.
Tomēr ar elektroinstalāciju ir gluži kā ar cilvēka veselību: slimību simptomi ne vienmēr izpaužas pašā sākumā un, kad tiek pamanīti, var liecināt par jau ielaistu un bīstamu problēmu. Tāpēc profilaktiskas iekstīkla pārbaudes jāveic pat tad, ja sūdzību nav.
Par privātmājas elektroinstalācijas pārbaudi ir atbildīgs tās īpašnieks, savukārt daudzdzīvokļu ēkā elektroinstalācijas pārbaude jāorganizē katra dzīvokļa īpašniekam. Tikmēr par elektroinstalācijas pārbaudēm koplietošanas telpās ir jāvēršas pie nama apsaimniekotāja vai pārvaldnieka. Plašāku informāciju meklē šeit.