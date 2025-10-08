Mūžībā devies autosporta tiesnešu vadītājs Edmunds Osis
Miris autosporta tiesnešu vadītājs Edmunds Osis (12.04.1957–05.10.2025), vēsta Latvijas Automobiļu federācija.
Federācija ar dziļām skumjām paziņojusi, ka svētdien, 5. oktobrī, mūžībā devies ilggadējais kolēģis un draugs, tiesnešu vadītājs Sporta kompleksā “Mūsa”, tolaik Uzvaras (Bauskas) komandā.
"Daudzu gadu garumā Edmunds ar lielu atbildību un sirdsdegsmi vadīja un koordinēja tiesnešu darbu, vienmēr ar mierīgu balsi, gudru padomu un siltu humoru, kas iedvesmoja un saliedēja visus apkārtējos," vēsta federācija.
Federācija norāda, ka viņu atcerēsies ar cieņu, pateicību un siltām atmiņām par kopā piedzīvotajiem sacensību gadiem, kā arī izsaka visdziļāko līdzjūtību Edmunda ģimenei, draugiem un kolēģiem.
Atvadu ceremonija notiks 2025. gada 10. oktobrī plkst. 11.00, Biržu ielā 13, Bauskā.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Edmunda Osja tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.