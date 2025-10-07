Dāvis Madelāns (foto: Valsts policija)
112
Šodien 20:22
Meklē 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu. Jaunietis 5. oktobrī izgāja no mājām Čiekurkalnā un pazuda
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu. Jaunietis šā gada 5. oktobrī izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā, un aizvien nav atgriezies.
Dāvis Madelāns (foto: Valsts policija)
Dāvis Madelāns (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 150 cm, kalsnas miesasbūves. Bija ģērbies melnā virsjakā, melnās džinsa biksēs, gaišas krāsas sporta apavos "Nike", uz pleciem zaļa mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot Dāvja fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086458 vai 112!