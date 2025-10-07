Puse Rīgas patvertņu neatbilst prasībām, ieguldīs 10 miljonus uzlabojumiem
Rīgas domes amatpersonas paziņojušas, ka aptuveni puse no šobrīd nomarķētajām patvertnēm galvaspilsētas teritorijā neatbilst valdības noteiktajām prasībām un nav pilnvērtīgi izmantojamas krīzes apstākļos. Lai gan Rīgā ir atzīmētas 83 patvertnes ar zaļajām zīmītēm, gandrīz visām telpām nepieciešami būtiski uzlabojumi, vēsta 360TV Ziņas.
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš (NA) norāda uz četriem kritiskajiem elementiem, kas šobrīd trūkst lielākajā daļā marķēto patvertņu – ventilācija, divas izejas (patvertnēs, kuru ietilpība pārsniedz 250 cilvēkus), ūdens, kanalizācija.
Šīs problēmas ir "ļoti, ļoti ierobežotā daudzumā šobrīd esošās nomarķētās patvertnēs," atzīst Lapiņš. Rīgas dome sola šos uzlabojumus veikt līdz šī gada beigām, novirzot tam papildu 10 miljonus eiro no pašvaldības budžeta.
Rīgas domes pārstāvji arī atgādināja iedzīvotājiem, ka patvertnes nav uzskatāmas par simtprocentīgu drošības panaceju, īpaši augstas intensitātes konflikta gadījumā. "Negribētu ar rīdzinieku mānīšanu nodarboties... nav patvertnes no tiešā "Iskanderu" trāpījuma," skaidro Ģirts Lapiņš, atsaucoties uz Ukrainas pieredzi, kur liela kalibra raķetes iziet cauri pat vairākstāvu ēkām.
Telpu primārais mērķis ir pasargāt cilvēkus no dronu triecieniem (paslēpjoties pagrabā vai puspagrabā), šķembām, trieciena viļņa (ja raķete nokrīt blakus, nevis tiešā tēmējumā).
Deputāti atgādina, ka drošība krīzes apstākļos ir arī iedzīvotāju atbildība. Cilvēkiem savlaicīgi jāiepazīstas ar tuvākajām patvertņu vietām un jāinformē pašvaldība par vietām, kur vēl varētu ierīkot papildu patvēruma telpas.