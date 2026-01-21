VIDEO: kāds "varonis" Viļņā uzrīko dramatisku ralliju ar policistiem un attopas roku dzelžos
Aizvadītajā nedēļā Viļņā pamatīgās nepatikšanās iekūlās kāds 24 gadus vecs vīrietis, kurš "uzrīkoja ralliju" ar policistiem, pilsētas ielās traucoties ar ātrumu 128 km/h. Jāpiebilst, ka tas bija tikai viens no virknes ļoti sliktu lēmumu, ko minētais šoferis tajā dienā pieņēma...
Trešdienas, 14. janvāra, rītā ap plkst. 9.00 Viļņā, Oslo ielā, Ceļu policijas pārvaldes darbinieki pamanīja automašīnu "Volvo", kas traucās pa pilsētas ielām ar lielu ātrumu. Minētajā vietā atļautais braukšanas ātrums bija 70 km/h, taču automašīna pārvietojās ar ātrumu līdz pat 128 km/h.
Kad policisti ieslēdza gaismas un skaņas signālus, lai apturētu transportlīdzekli, šoferis pieņēma vēl vienu “spožu” lēmumu – viņš metās bēgt. Jāpiemin, ka bēgšana izvērtās dramatiska: vadītājs vairākkārt ietriecās sniega grēdās, apdraudot gan sevi, gan citus satiksmes dalībniekus.
Galu galā pakaļdzīšanās laikā vadītājs zaudēja kontroli pār automašīnu – tā saslīdēja un ietriecās ceļa malā noparkotās automašīnās "Škoda" un "Citroen", kuras sadursmes rezultātā tika bojātas.
Kā vēlāk noskaidroja likumsargi, pie stūres atradās kāds 24 gadus vecs vīrietis, kurš bija alkohola reibumā. Policisti viņam konstatēja 1,55 promiļu alkohola koncentrāciju, un autovadītājs pats atzinās, ka tieši reibums bija galvenais iemesls, kādēļ viņš izvēlējās bēgt. Tāpat atklājās, ka viņam nav derīgu autovadītāja tiesību. Lai situāciju padarītu vēl ļaunāku, automašīnā atradās arī divi pasažieri, no kuriem viens atradās policijas meklēšanā un tika aizturēts.
Lietuvā par braukšanu alkohola reibumā un bēgšanu no policijas draud kriminālatbildība. Ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, šoferim var piespriest brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, konfiscēt transportlīdzekli, piemērot piespiedu darbus vai naudas sodu, kā arī atņemt vadītāja apliecību uz 1–3 gadiem (Lietuvas Kriminālkodeksa 281¹ pants). Savukārt par nepakļaušanos policijas prasībai apturēt transportlīdzekli – t.i., mēģinājumu bēgt – paredzēta kriminālatbildība ar iespējamu brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem vai probācijas uzraudzību (Kriminālkodeksa 281² pants).