Eiropas Parlaments iesaldējis tirdzniecības vienošanos ar ASV
Reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem Grenlandei, Eiropas Parlaments paziņojis, ka aptur ASV un ES tirdzniecības līguma ratifikāciju, par ko abas puses vienojās 2025. gada 27. jūlijā.
Par šo lēmumu trešdien, 21. janvārī, Francijas pilsētā Strasbūrā paziņoja Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange. Viņš pauda, ka Trampa rīcība ir "apdraudējusi ES dalībvalsts teritoriālo integritāti un suverenitāti" un norādīja, ka "darbs pie tirdzniecības plānu īstenošanas tiks apturēts līdz brīdim, kad ASV nolems atjaunot sadarbību, nevis uzstāt uz konfrontāciju".
Papildus tam Francijas prezidents Emanuels Makrons cenšas iedarbināt tā dēvēto pretpiespiešanas instrumentu, kas varētu ierobežot ASV uzņēmumu piekļuvi ES iekšējam tirgum gadījumā, ja Tramps īstenos savus draudus – piemērot papildu tarifus astoņām Eiropas valstīm, kas janvārī, paužot solidaritāti ar Grenlandi, nosūtīja uz salu savus militāros pārstāvjus.
Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Besents, uzstājoties Pasaules ekonomikas forumā Davosā, aicināja Eiropas līderus neizvēlēties atbildes pasākumus. “Es visiem saku – atslābstiet. Elpojiet dziļi. Neatbildiet ar atriebību,” viņš norādīja.
2025. gada 27. jūlijā panāktā vienošanās, kas tika noslēgta Turnberijas golfa klubā Skotijā, paredzēja, ka ASV piemēros 15% muitas tarifus lielākajai daļai Eiropas preču [iepriekš Tramps draudēja ar 30% lieliem tarifiem], savukārt Eiropa piekrita investēt ASV un veikt strukturālas izmaiņas tirdzniecības noteikumos, kas veicinātu ASV preču eksportu. Taču šis līgums vēl bija jāapstiprina Eiropas Parlamentam – un tagad šis process ir apturēts.