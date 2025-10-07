Konkursa “Ineses Galantes talanti” laureāti spoži sevi apliecina uz Latvijas un pasaules skatuvēm
Tuvojoties XII ikgadējam jaunās paaudzes klasiskās mūzikas izpildītāju konkursam “Ineses Galantes talanti”, iepriekšējo gadu laureāti dalās ar saviem sasniegumiem Latvijas un pasaules skatuvēs. Visi mākslinieki atzīmē Ineses Galantes fonda un pašas operdīvas nozīmīgo ieguldījumu viņu profesionālajā izaugsmē un karjeras attīstībā. Līdz 20. oktobrim turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai šajā prestižajā mūzikas konkursā, kas norisinās četrās kategorijās: vokālā māksla, taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, kā arī pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle.
Konkursa laureāts, talantīgais un jau ļoti pieprasītais vijolnieks un pianists Andrejs Jegorovs šogad ieguva maģistra grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur nospēlēja latviešu komponista Romualda Kalsona vijolkoncertu kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Kā solists Daniila Bulajeva kamerorķestra Davinspiro Camerata sastāvā viņš piedalījās izcilā rumāņu komponista Džordža Enesku stīgu okteta ierakstā prestižajai britu ierakstu kompānijai Champs Hill Records. Andrejs Jegorovs šajā sezonā ieguva koncertmeistara amatu Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, kā arī muzicēja uz vienas skatuves ar tādiem diriģentiem kā Tarmo Peltokoski, Kristīna Poska, Žans Klods Kazadesī, Jorma Panula un citiem.
Spilgtā jaunā soprāna balss īpašniece, konkursa laureāte Jeļizaveta Galkina šogad absolvēja maģistra studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un studēja pēc Erasmus programmas Florencē, Luīdži Kerubīni konservatorijā. Aizvadītajā sezonā viņa debitēja Latvijas Nacionālajā operā Lizas lomā iestudējumā “Mūzikas skaņas”. Papildus studijām un darbam Latvijas Nacionālajā operā viņa aktīvi koncertēja ar operas un kamermūzikas programmām Rīgā un Jūrmalā.
2024./25. gada sezona bija veiksmīga arī talantīgajam baritonam un konkursa laureātam Daniilam Pogorilesam. Viņš piedalījās Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšanas koncertā, debitēja Belkores lomā Gaetāno Doniceti operā “Mīlas dzēriens” un kļuva par Ottavio Ziino starptautiskā konkursa finālistu Romā, iegūstot balvu kā labākais baritons. Šā gada maijā Daniils debitēja Latvijas Nacionālās operas skatuvē Lotario lomā Georga Frīdriha Hendeļa operā “Flavio”.
Konkursa laureāts, virtuozais obojists Rinalds Rozenlauks aizvadītajā sezonā uzstājās kopā ar daudziem pazīstamiem Latvijas māksliniekiem un guva vērtīgu koncertpieredzi: Operetes festivālā Ikšķilē, Opermūzikas svētkos Siguldā, kā arī Ineses Galantes fonda koncertā “Jaunie un spožie” Dzintaru koncertzālē. Jaunā pianiste un konkursa laureāte Sandija Leja gada laikā piedalījās vairākos prestižos konkursos un guva godalgotas vietas starptautiskajā pianistu un čellistu konkursā “Young Musician Tallinn” un pianistu konkursā Vīnē “Wiener Klassik”. Aizvien spožāk sevi apliecina arī soprāns Viktorija Majore, kura aizvadītajā sezonā uzsāka sadarbību ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” un diriģentu Normundu Šnē. 2025. gadā viņa kopā ar Valsts akadēmiskā kora “Latvija” vadītāju Māri Sirmo piedalījās grandiozā uzvedumā pēc laikmetīgā ķīniešu komponista un diriģenta Taņa Duna darba, kur izpildīja divas sieviešu lomas. Konkursa laureāti Anastasiju Dolgonenko skatītāji varēs redzēt atjaunotajā Operetes teātrī – galvenajā lomā Franča Lehāra iestudējumā „Džudita“.
Konkursa “Ineses Galantes talanti” programma jau daudzus gadus sniedz nozīmīgu ieguldījumu jauno klasiskās mūzikas talantu atbalstīšanā. Šī kultūras un sociālā projekta ietvaros Ineses Galantes fonds konkursa kārtībā atrod, attīsta un veicina izcilu izpildītāju karjeru, radot jaunus vārdus muzikālajā pasaulē. Pateicoties konkursa patroneses – operdīvas Ineses Galantes – personīgajai iesaistei, daudzi laureāti jau ar panākumiem kāpj uz pasaules skatuvēm. Tradicionāli konkursa laureāti tiek aicināti uzstāties visos fonda rīkotajos koncertos un citos prestižos pasākumos.
Konkursa “Ineses Galantes talanti” laureātus gaida naudas prēmijas, stipendijas, meistarklases ar slaveniem māksliniekiem un citas vērtīgas balvas no projekta partneriem un mecenātiem. Konkurss “Ineses Galantes talanti” notiks divās kārtās: pirmajā kārtā žūrija vērtēs dalībnieku video pieteikumus – šis formāts noteiks, kuri izpildītāji iekļūs finālā un cīnīsies par konkursa balvām. I kārtas rezultāti tiks paziņoti 2025. gada 2. novembrī konkursa mājaslapā (www.inesesgalantestalanti.lv). No 2025. gada 3. novembra konkursa mājaslapā līdz konkursa Fināla kārtas norises dienai notiek publikas balsojums kategorijā “Publikas simpātija”. Konkursa otrais, noslēguma posms – fināls un laureātu apbalvošana noritēs 2025. gada 30. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
Konkursa Nolikums pieejams oficiālajā vietnē www.inesesgalantestalanti.lv