Nakts sēdes beigušās - Mieriņa sola budžetu Saeimā skatīt dienas laikā
Budžeta izskatīšana Saeimā nenotiks nakts stundās, otrdien preses konferencē žurnālistiem norādīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Viņa norādīja, ka valdība nākamā gada valsts budžetu parlamentam iesniegs 15.oktobrī, un nākamajā dienā, 16.oktobrī, plkst.9 paredzēta Saeimas ārkārtas sēde, kurā skatīs budžetu un pavadošos likumprojektus.
Kopumā plānots izskatīt 55 pavadošos likumprojektus, tomēr, kā uzsver Mieriņa, to skaits vēl var mainīties līdz budžeta nodošanai Saeimai. Pirmais budžeta lasījums paredzēts 5.novembrī, bet otrā lasījuma debates plānots sākt 3.decembrī, turpinot darbu arī 4.decembrī un 5.decembrī.
Viņa norādīja, ka Saeimā ir arī vairāki Valsts prezidenta ierosinātie likumprojekti, tostarp par tiesībsarga ievēlēšanas kārtību. Deputāti esot panākuši kompromisu, paredzot, ka nākotnē tiesībsarga amata kandidātu varēs izvirzīt desmit deputāti, kā arī Valsts prezidents.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja cer, ka šonedēļ parlaments spēs nodrošināt kvorumu, lai varētu izskatīt divus iepriekš atliktus likumprojektus - par piesārņojuma novēršanu un ekonomisko ilgtspēju.