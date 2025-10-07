Rinkēvičs: Saeimai jāturpina ražīgi strādāt, neskatoties uz priekšvēlēšanu gaisotni
Saeima spēj strādāt, bet priekšvēlēšanu cīņas sākušās pāragri, otrdien preses konferencē norādīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš Rīgas pilī tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS).
Valsts prezidents skaidroja, ka, neraugoties uz to, ka reizēm Saeimā trūkst kvoruma, parlaments spēj pildīt savas funkcijas un pieņemt valstij būtiskus likumus, tostarp drošības jomā.
Viņš klāstīja, ka priekšvēlēšanu kampaņa ir sākusies krietni agrāk. Ja parasti tas notiek pusgadu pirms vēlēšanām, šoreiz tas noticis jau gadu iepriekš. Viņš arī novēlēja gan pozīcijas, gan opozīcijas partijām spēku un izturību, jo šādu tempu noturēt būs sarežģīti.
Pēc Rinkēviča paustā, patlaban nav pamata prezidentam iejaukties. Viņš akcentēja, ka Saeima spēj pieņemt likumus, kas skar valsts drošību, aizsardzību un attīstību. "Ja ir gadījumi, kad nav kvoruma, tas vairāk ir jautājums par koalīcijas disciplīnu. Opozīcija šādos brīžos izmanto normālus parlamentārās cīņas paņēmienus," sacīja prezidents.
Viņaprāt, ja ir kāds likums, kas opozīcijai nepatīk, tad pozīcijai būtu jāmobilizējas un jānodrošina pietiekams deputātu skaits. Valsts prezidents uzsvēra, ka tas ir jautājums koalīcijas partijām, cik tās ir gatavas ražīgi un radoši strādāt gan budžeta, gan citu likumu pieņemšanā.
Jau rakstīts, ka 2.oktobrī opozīcijai otro nedēļu pēc kārtas "noraujot kvorumu", Saeima kārtējo reizi otrajā, galīgajā lasījumā nepieņēma grozījumus likumā "Par piesārņojumu", kas paredz pārņemt Eiropas Savienības (ES) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas un emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ēku, transporta un papildu sektoros darbību regulējošās ES direktīvas.
Vairākas reizes balsojot, par likumprojekta sesto priekšlikumu nobalsoja 48 deputāti. Kvoruma trūkuma dēļ Saeimas priekšsēdētāja slēdza parlamenta sēdi.
Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem jeb deputātiem. Savukārt atbilstoši Satversmei un Saeimas kārtības rullim parlamenta sēdes var notikt tikai tad, ja tajās piedalās vismaz puse Saeimas locekļu, tas ir, 50 deputātu, kas ir minimālais deputātu skaits jeb kvorums.