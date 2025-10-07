Trešdiena gaidāma saulaina, Kurzemē - lietaina.
Sabiedrība
Šodien 14:50
Trešdien Latvijā spīdēs saule, bet vakarā no rietumiem atnāks lietus
Trešdien Latvijā spīdēs saule, bet no rietumiem debesis apmāksies un Kurzemē līs, prognozē sinoptiķi.
Naktī nav gaidāmi nokrišņi, vietām veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +1..+7 grādi, Kurzemē - līdz +9 grādiem.
Dienā Kurzemē līs, trešdienas vakarā nelieli nokrišņi gaidāmi arī vietām valsts centrālajā daļā. Saulainākā diena būs austrumu novados. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +10..+15 grādiem.
Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, kas dienas gaitā palielināsies, trešdienas vakarā iespējams neliels lietus. Lēns dienvidu vējš kļūs mērens. Gaisa temperatūra paaugstināsies no +7 grādiem saullēktā līdz +15 grādiem pēcpusdienā.