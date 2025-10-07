Latvija no 1. novembra ierobežos neregulāros autobusu reisus uz Krieviju un Baltkrieviju
7. oktobrī valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojumu par ierobežojumu noteikšanu Latvijas - Baltkrievijas un Latvijas - Krievijas robežas šķērsošanai ar autobusiem, veicot starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus, lai tādējādi novērstu nelegālās imigrāciju un drošības apdraudējumus uz valsts ārējās robežas.
“Saistībā ar pašreizējo ģeopolitisko situāciju un valdības aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem atturēties no ceļošanas uz Baltkrieviju un Krieviju - ir konstatēta neregulāru, organizētu autobusu pārvadājumu plūsmas palielināšanās, kā arī transportlīdzekļu sastrēgumi pierobežas ceļos. Šāda situācija rada papildu drošības riskus — tostarp nelegālās imigrācijas, ārvalstu specdienestu izlūkošanas un pilsoņu vervēšanas draudus. Tādēļ ir nepieciešams noteikt ierobežojumus starptautiskajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem, šķērsojot šo valstu robežas,” norāda satiksmes ministrs Atis Švinka.
Rīkojums paredz aizliegumu pārvadātājiem veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas–Baltkrievijas un Latvijas–Krievijas robežu Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās no 2025. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim. Aizliegums attiecas uz visiem pārvadātājiem neatkarīgi no juridiskās personas vai transportlīdzekļa reģistrācijas valsts.
Ieviešot ierobežojumus starptautisko neregulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, tiks nodrošināta Latvijas un citu ES/EEZ dalībvalstu iedzīvotāju droša pārvietošanās un novērsti nelegālās imigrācijas un drošības apdraudējumi uz valsts ārējās robežas.
Regulārie pasažieru pārvadājumi, kas organizēti saskaņā ar starpvaldību nolīgumiem un Latvijas tiesību aktiem, pagaidām tiek saglabāti kā droša alternatīva pasažieriem robežas šķērsošanai.