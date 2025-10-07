Evika Siliņa par izstāšanos no Stambulas konvencijas: “Man ļoti negribētos, ka šajā visā politiskajā teātrī cieš tās ģimenes, sievietes un bērni, kuri ir uzticējušies valstij”
Politiskā teātra dēļ par un ap Stambulas konvenciju patiesie zaudētāji nav politiķi vai koalīcija, bet gan sabiedrība, līdzcilvēki, kuri savās ģimenēs ir saskārušies ar vardarbību, vietnē "X" paziņojusi Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Viņa norāda, ka tie, kuri bijuši pietiekami drosmīgi, lai meklētu palīdzību, šobrīd piedzīvo to, kā viņu pieredze tiek izmantota politiskām cīņām. "Tas ir nežēlīgi," uzskata premjere.
Siliņa aicina kolēģus, koalīcijas partnerus un sabiedrību nebūt vienaldzīgiem - ne pret vardarbību, ne pret tiem, kas par to ir uzdrošinājušies runāt. Tostarp viņa atgādina, ka konvencija ir būtiski uzlabojusi starpinstitūciju sadarbību vardarbības novēršanā un palīdzības sniegšanā cietušajiem.
"X" ierakstam pievienotajā video uzrunā Siliņa atzīst, ka bieži vien vardarbība notiek tad, kad apkārtējie ir vienaldzīgi.
"Man ļoti negribētos, ka šajā visā politiskajā teātrī cieš tās ģimenes, sievietes un bērni, kuri ir uzticējušies valstij, kuri ir uzticējušies politiķiem, kas ir devuši solījumu, ka viņi iestāsies par šīm ģimenēm," saka premjere.
Viņa norāda, ka vardarbība ģimenē ir ļoti nopietna lieta, kas neveicina veselīgas attiecības ne darbā, ne citur.
Siliņa uzsver, ka gribētu izdarīt visu, kas ir viņas spēkos, lai tām ģimenēm un cilvēkiem, kuri ir uzticējušies valstij, un arī tām institūcijām, kas ir palīdzējušas, būtu pienācīgs atbalsts.
Premjere to nevarēšot izdarīt viena. "Man vajag citus atbalstītājus, man vajag ministrus, man vajag tādus atbalstītājus arī sabiedrībā, kas saprot un neklusē tad, kad otru sit," pauž Siliņa.
Jau vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu", taču ticību Siliņas valdības spējai strādāt ilgtermiņā nu jau pauž vien retais politiķis.
"Jaunajai vienotībai" Saeimā ir 25 deputāti, ZZS frakcijā - 16 deputāti, bet "Progresīvo" rindās - astoņi Saeimas deputāti. AS ir 13 deputāti, NA - 12 deputāti, "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" - katrā pa astoņiem deputātiem. Vēl Saeimā ir 10 pie frakcijām nepiederoši deputāti, daži no kuriem atbalsta valdošo koalīciju.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.