Vairākos reģionālo autobusu maršrutos Kurzemē ieviestas izmaiņas
Atsaucoties uz iedzīvotāju, pašvaldību un plānošanas reģiona ierosinājumiem, no šī gada 6. oktobra Kurzemē stājušās spēkā izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos. Izmaiņas skar Kuldīgu, Liepāju, Ventspili un citas pilsētas.
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6302 Kuldīga–Ēdole–Alsunga autobuss rīta reisos plkst. 6.35 no Kuldīgas un plkst. 7.30 no Alsungas turpmāk brauks tikai no pirmdienas līdz piektdienai (nebūs sestdienās), savukārt sestdienās būs divi jauni reisi – plkst. 7.50 no Kuldīgas un plkst. 8.45 no Alsungas.
Reģionālas nozīmes maršrutā nr. 7253 Ventspils–Saldus autobuss rīta reisā plkst. 6.20 no Saldus apstāsies arī pieturā “Segļi”, kas atrodas Kuldīgas novada Rumbas pagastā uz autoceļa P108 Ventspils—Kuldīga—Saldus.
Reģionālas nozīmes maršrutā nr. 5418 Saldus–Skrunda autobuss divos rīta reisos no Skrundas – plkst. 6.20 un plkst. 7.00 turpmāk apstāsies arī pieturā “Stalmaņi”, kas atrodas Saldus novada Zirņu pagastā uz Liepājas šosejas. Minētajā pieturā apstāsies arī reģionālas nozīmes maršruta nr. 7251 Liepāja–Saldus autobuss divos reisos – plkst. 12.40 no Liepājas un plkst. 7.00 no Saldus.
No reģionālas nozīmes maršruta nr. 5211 Kuldīga–Vilgāle un maršrutā nr. 5212 Kuldīga–Pūce–Vilgāle–Kuldīga kustības sarakstiem tiek izņemta pietura “Mālkalni” (atrodas Kuldīgas novada Kurmāles pagastā), jo tā jau ilgstoši netiek izmantota un tās apkārtnē ir tikai viens īpašums.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Kurzemes plānošanas reģionu.